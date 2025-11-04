Franco Colapinto dijo que en el GP de Brasil de la Fórmula 1 "puede pasar cualquier cosa"
El pilarense palpitó una emocionante carrera en Interlagos, con miles de argentinos, y mencionó el grato recuerdo de Alpine en este circuito
4 de noviembre 2025·15:56hs
Franco Colapinto será uno de los focos de atención de este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, debido a la presencia de miles de argentinos en Interlagos. A poco para el anuncio oficial de su continuidad en Alpine en 2026, el pilarense palpitó lo que será su carrera más importante del año.
“Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a salir a pista frente a todos los aficionados, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme”, expresó en declaraciones oficiales de Alpine.
A su vez, el circuito de San Pablo le trae gratos recuerdos a la escudería francesa, por lo que el argentino adelantó que, si bien la actualidad del equipo dificulta aspirar a un fin de semana competitivo, la posibilidad de lluvia podría alterar el orden y abrir una puerta para Alpine, tal como sucedió en 2024. Además, es la carrera más cercana a la Argentina de todo el calendario de la F1.
“En la carrera del año pasado en Brasil tuve muchas emociones mezcladas, pero el circuito de Interlagos es especial para manejar porque tiene mucha historia y un aura única”, afirmó Colapinto, quien buscará tomarse “revancha” de su complicado paso por el trazado sudamericano en sus primeras carreras con Williams.
Un antecedente que ilusiona a Alpine
Alpine se benefició de las fuertes tormentas que cayeron en Interlagos en 2024, cuando Esteban Ocon y Pierre Gasly se subieron juntos al podio por detrás de Max Verstappen, quien había largado desde el 17º puesto y se llevó la victoria.
“Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con aún más acción potencial”, aseguró el pilarense.
Por eso, Colapinto tiene muy presente el antecedente de su equipo en este circuito, por lo que se prepara con la mente puesta en aprovechar cada una de las oportunidades que se les presente. “No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana”, concluyó.
Cuándo se disputa el GP de Brasil y dónde verlo
El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.
Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Brasil.
Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.
Horarios del GP de Brasil
Viernes 7 de noviembre
Prácticas Libres 1: 11.30
Clasificación Sprint: 15.30
Sábado 8 de noviembre
Sprint: 11
Clasificación: 15
Domingo 9 de noviembre
Carrera: 14
* Horario en Argentina
