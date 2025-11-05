La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Puerto General San Martín celebró otra edición de los Juegos Paralímpicos

Con el encendido temprano de la tradicional llama paralímpica en la Plaza San Martín se dio inicio el pasado viernes a la 14ª edición de los Juegos Paralímpicos

5 de noviembre 2025 · 13:10hs
Con el encendido temprano de la tradicional llama paralímpica en la Plaza San Martín se dio inicio el pasado viernes a la 14ª edición de los Juegos Paralímpicos, una jornada de integración deportiva y recreativa, organizada por el Grupo Despertar, Centro de Día dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Puerto General San Martín.

El encuentro reunió a distintas instituciones de la región que se sumaron a competir en distintas disciplinas como carreras, lanzamiento, posta, fútbol, y juegos adaptados. En esta edición participaron el grupo Cree (San Lorenzo), D.A.R.C.E, (Capitán Bermúdez), San Teodoro (Granadero Baigorria), Escuela Especial Nº 2074 Arnold Gessel (PGSM), Escuela Juana Manso (PGSM) y Yo Te Veo (ONG de personas con parálisis cerebral).

Con mucha alegría y entusiasmo colectivo, los integrantes del Grupo Despertar encendieron la llama paralímpica y junto a las autoridades municipales recorrieron el trayecto con una caminata por las calles de la ciudad, desde la plaza hacia el Megaestadio Municipal, donde el aliento, la música y los aplausos los recibieron para vivir una verdadera fiesta de integración e igualdad.

De la recorrida, que a su paso recibió el cariño y los saludos de los vecinos, y en especial de alumnos y directivos de la Escuela “Niño Jesús” que con pancartas salieron a saludarlos, participaron el intendente Carlos De Grandis; el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; las concejalas Sonia Grassano y Joana Passoni, miembros del gabinete municipal, entre ellos los secretarios de Desarrollo Social, Fernando Torrens, y de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, profesores, familiares y vecinos. El operativo contó con personal del Centro de Protección Civil, y ambulancia de la Secretaría de Salud.

“Una jornada emotiva”

El intendente Carlos De Grandis dio la bienvenida al llegar con la caravana al Megaestadio y manifestó: “Una caminata hermosa, una jornada emotiva. Agradecer a los que vinieron a pasar esta hermosa jornada en nuestra ciudad, para mí es un orgulloso poder recibirlos y ofrecerles nuestras instalaciones. Felicitar a todo el personal del Grupo Despertar, que hacen una tarea admirable”.

El centro de día “Grupo Despertar” es una institución municipal con más de 30 años de recorrido en la contención de personas con discapacidad, en ofrecer apoyo emocional, cuidados físicos y de integración social.

La institución cuenta con su casa propia, un edificio municipal construido por la gestión de De Grandis, movilidad propia, una unidad de traslado adaptada especialmente, personal y profesionales solventados con recursos municipales.

En esta nueva edición de los Juegos Paralímpicos se valoró el compromiso y la solidaridad de todo el equipo de gobierno y las áreas municipales en profundizar las políticas con un concepto igualitario y de acompañamiento al Grupo Despertar en cada evento.

