Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tenía 45 años. Había sentido algunos síntomas unas horas antes, pero pensaron que era por lo que había comido

Los jugadores de ambos equipos caen desplomados al conocerse la muerte del director técnico Zizovic.

Iban 22 minutos del primer tiempo. El partido no ofrecía incidencias particulares y en el estadio todo se desarrollaba de la manera más o menos esperable. Los equipos empataban 0 a 0 y la expectativa de los espectadores en las tribunas crecía. Al borde del campo, un director técnico vivía sin saberlo sus últimos momentos.

Pero ese minuto del choque entre FKFadnicki 1923 y Mladost, por el campeonato de la primera división de Serbia, terminaría siendo fatídico. Es que el entrenador del equipo local, Mladen Zizovic, de 45 años, sufrió un infarto al borde de la cancha. Los médicos intentaron reanimarlo, aunque sin éxito, y una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital.

Minutos después, mientras todo el estadio esperaba novedades, llegó la noticia sobre la muerte del entrenador. La tragedia se había consumado. El público, los jugadores y todas las personas que presenciaban el partido quedaron en estado de shock.

Lo extraño es que, luego de que lo llevaran al hospital, el partido siguió jugándose. El árbitro recién lo suspendió cuando llegó la noticia de que Zizovic había muerto.

"La Federación Serbia de Fútbol recibió con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radniki 1923, Mladen Zizovic", dijo el organismo rector del fútbol serbio en un comunicado.

"Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística", publicó la Federación de Serbia. El comunicado del club fue algo similar.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido", comunicó el FK Radnicki 1923.

Los síntomas comenzaron en el almuerzo

Según informaron los medios periodísticos serbios, el entrenador fallecido experimentó náuseas y dolores estomacales durante el almuerzo. Tanto él como el cuerpo médico dieron por sentado que los síntomas se debían al pescado que había consumido ese día. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

Zizovic tenía tres hijos y se había hecho cargo del equipo serbio hace apenas diez días. Su muerte provocó una gran conmoción en la comunidad futbolística, tanto en su país como en Europa.