Franco Colapinto encara el GP de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

El piloto de Alpine será una de las caras principales del fin de semana en Interlagos y así lo anticiparon las redes sociales de la máxima categoría del automovilismo

3 de noviembre 2025 · 10:27hs
La Fórmula 1 le envió un guiño a Franco Colapinto previo al GP de Brasil.

La Fórmula 1 le envió un guiño a Franco Colapinto previo al GP de Brasil.

Franco Colapinto empezó la semana previa a la carrera del Gran Premio de Brasil con un guiño especial de la Fórmula 1, con la inclusión de los pilotos sudamericanos al frente del posteo que promociona el fin de semana. El piloto de Alpine correrá ante miles de argentinos que harán vibrar Interlagos.

La próxima cita del calendario será nada más ni nada menos que en San Pablo, la carrera más cercana a la Argentina en todo el año de la F1. Por ello, las redes sociales oficiales de la Máxima lanzaron una imagen con Colapinto junto a Gabriel Bortoleto, quien tendrá su primera carrera como local, y Lewis Hamilton, el favorito del público brasileño

El pilarense viene de finalizar 16º en México y batalla mano a mano con su compañero Pierre Gasly, ambos con el peor monoplaza de la temporada. A pesar de esto, el circuito de Interlagos es impredecible y puede tener sorpresas en cualquier momento, tal como lo fue el doble podio de Alpine en 2024.

Por eso, miles de argentinos estarán presentes en Brasil para acompañar a su compatriota en un difícil desafío, ya que además tendrá la carrera sprint el sábado.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30

Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

