Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Franco Colapinto y PIerre Gasly hicieron tiempos similares pero lejos del resto en el Hermanos Rodríguez. A las 18 será la clasificación para el GP de México.

Gran imagen del Alpine de Franco Colapinto frente a las tribunas del estadio, en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto cumplió su último ensayo en el Hermanos Rodríguez, antes de la clasificación para el GP de México , que comenzará a las 18. El argentino y Pierre Gasly terminaron muy atrás con el Alpine . Fue 19° el argentino y 18° el francés.

Después de un viernes donde el argentino fue mejor que sus compañeros en las dos tandas, en esta terminó a 169 milésimas del francés, después de un error en el mejor intento de Colapinto le impidió superarlo.

De todas formas, los dos Alpine solo superaron a Fernando Alonso porque no hizo simulacro de clasificación, y estuvieron a casi dos segundos de Lando Norris.

La FP3 completa en el Hermanos Rodríguez

Los dos Alpine salieron a pista con gomas blandas, toda una rareza. Y en el primer tiempo de ambos, Colapinto (1m 19,562s) fue 85 milésimas más rápido, lejos de la punta.

Colapinto mejoró unas décimas en 1m 19,376s y Gasly en 1m 19,186s. El francés, 190 milésimas más rápido.

En el tercer intento el argentino igualó el tiempo del francés, que enseguida le sacaría 55 milésimas. Y los dos a boxes. A 1,1s de la cima de Lando Norris, en 1m 18,015s. Hasta el 12° hay tres décimas de diferencia entre todos, que encima la mayoría hizo sus registros con gomas medias.

Para el último tramo volvieron a salir con la misma goma y copiaron los tiempos. Mientras Russell clavaba 1m 17,892s, lejos del tiempo de Verstappen del viernes.

Albon mejoraba todo pero por segunda vez en la tanda se fue en la curva 12.

Mientras Gasly volvía a boxes, el argentino daba una vuelta y volvió a los pits.

El francés regresaba a la pista y marcaba un mejor tiempo, de 1m 18,863s, 323 milésimas más rápido que el último tiempo de Colapinto, con goma blanda nueva.

Ahí empezaron todos a hacer simulacro en serio de clasificación y Oscar Piastri marcaba 1m 17,315s, aunque Leclerc se lo sacaba por 9 milésimas y Antonelli en 62 milésimas.

Verstappen perdió todo en el último sector y Lewis Hamilton sería el primero en bajar el 1m 17s: 1m 16,978s. Pero Norris lo humilló: 1m 16,633s.

A 7 vueltas del final, los Alpine volvieron a pista a hacer lo que pareció el simulacro más real de clasificación.

Gasly fue el primero en marcar y mejoró: 1m 18,412s. Y Colapinto arruinó su buena vuelta en el segundo sector, ya que en el primero había sido mejor que el del francés.

Gasly paró en boxes y salió, mientras que Colapinto entró a los pits, pero no paró y siguió para un último intento. El argentino mejoró algo y terminó a 169 milésimas del francés.

La FP2 del GP de México

La FP1 del GP de México