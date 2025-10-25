La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Los Alpine sufrieron más que en otros lados y un exceso le privó a Franco Colapinto terminar arriba de Pierre Gasly. Igual, ambos atrás. A las 17 se larga.

Gustavo Conti

Gustavo Conti

25 de octubre 2025 · 21:30hs
El pianito a la salida de la S es abordado por el Alpine de Franco Colapinto con todo

El pianito a la salida de la S es abordado por el Alpine de Franco Colapinto con todo, pero le jugó una mala pasada en el último intento de la Q1 en México.

Se sintió frustrado Franco Colapinto, pero no enojado como otras veces, en que las respuestas ante los micrófonos solían ser cortantes. Al argentino se le nota demasiado su estado de ánimo. Seguro que no lo dejó nada conforme terminar último y largar en esa posición el GP de México, más porque en ese último intento venía para superar a su compañero Pierre Gasly una vez más, pero ese exceso en la curva 3 no se lo permitió. Pero quizás por eso mismo, por estar siempre a la par o un poco mejor que el francés como en los últimos grandes premios, es que no todo fue tan malo pese a todo.

Hay una realidad en Alpine que es inmodificable para estas cinco carreras que le quedan al calendario. No va a haber nada más, ninguna evolución, ningún retoque. No lo hubo casi nunca en el año, menos ahora. Todos los recursos están apuntados al 2026, donde se acabarán las excusas.

Es más, esa billetera encorsetada del equipo francés se ponía a prueba en la noche del sábado mexicano o quizás en la mañana de este domingo. Desde el GP de Inglaterra que no se cambia la unidad de potencia en el Alpine de Colapinto.

Un Alpine sin cambios desde Inglaterra

Pasaron siete carreras de un desgaste muy importante, teniendo en cuenta que en el año esta modificación se puede hacer cuatro veces por reglamento sin penalizar, es decir, a un promedio de cada 6 GP.

Pero ya en Silverstone Colapinto penalizó, porque en sus primeros 6 grandes premios Jack Doohan había agotado el recurso en casi todas las piezas. En Imola, primera carrera del argentino en Alpine, la escudería había cambiado algunos elementos en la última práctica libre y había llegado al límite reglamentario.

>>Leer más: Franco Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por eso habrá que ver qué decide Alpine ahora que Colapinto partirá último. Lo lógico es que le cambien toda la unidad de potencia, pero habrá que ver. La última vez que hicieron eso con Gasly fue en el GP de Italia en Monza, o sea, llegando ahora al quinto GP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1982210813210575332&partner=&hide_thread=false

La carrera es contra Pierre Gasly

Por eso la carrera de Colapinto es contra Gasly y hace rato que la viene ganando. Porque para el argentino es pura ganancia disputarle de igual a igual, ni hablar cuando lo supera, como lo hizo el viernes. Quedó a un pelito en la libre 3 y, pese a no poder hacer el último intento en la Q1, finalmente apenas 124 milésimas los separaron. Nada. Por eso estaba seguro que era imposible pasar a la Q2 pero terminar 16º o 17º, delante del francés.

Mientras las cámaras de la TV oficial, todas bien inglesas, olieron sangre en el momento en que el Alpine número 43 levantó vuelo al pegarle al pianito de la 3 y enfocaron a Flavio Briatore lamentándose, Colapinto cada vez está más firme. Está tan o más competitivo que Gasly, eso es lo único que hoy importa. La oficialización de su continuidad es cuestión de días. Eso también debe tener tranquilo al argentino pese a esta clasificación que no le gustó ni medio. Es que viene de la rebeldía de Austin y sigue igual al acecho.

Y qué pasa adelante

Mientras la situación de Alpine se encierra en sí misma, al punto que es difícil emparentarse con los otros equipos, aún los que pelean de la punta para atrás, la lucha por el campeonato está que arde.

>>Leer más: Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

Max Verstappen le puso una pimienta inesperada a la definición, pero en el Hermanos Rodríguez no estuvo tan contundente y el 5º puesto de partida no le augura un mismo final al de Monza para acá.

En cambio, la pelea interna en McLaren sí luce ahora con nuevos sellos distintivos, con el escolta del campeonato Lando Norris muy sólido y el líder Oscar Piastri cayéndose llamativamente.

El australiano no estuvo competitivo nunca en el fin de semana y se quejó de problemas en la unidad de potencia, que no arriesgaran a cambiar porque lo dejaría en el fondo. Terminó a más de medio segundo del inglés y partirá octavo. Eso alimenta la percepción de que el equipo apoya más a su piloto inglés y Piastri necesita sacar la rebeldía que tuvo Colapinto en Austin. Está más a prueba que nunca.

La mirada fija, concentrada, de Franco Colapinto antes de salir a la pista del Hermanos Rodríguez, donde el domingo corre el GP de México con el Alpine.

Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

Franco Colapinto llega con el Alpine a las tribunas del estadio, un lugar espectacular en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Franco Colapinto finalizó en el top ten en una práctica llena de rookies en México y donde finalizó en el top ten, por delante de Paul Aron, el reserva de Alpine.

Franco Colapinto y una buena primera práctica en México, delante de Paul Aron y en el top ten

Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

