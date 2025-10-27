La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Sobre el final del más reciente GP de la Fórmula 1, el argentino arremetió contra su compañero pero el auto de seguridad lo privó de otro intento de sobrepaso

27 de octubre 2025 · 13:17hs
Franco Colapinto intentó sobrepasar a Pierre Gasly sobre el final

AP

Franco Colapinto intentó sobrepasar a Pierre Gasly sobre el final, pero la suerte no lo acompañó.

Alpine tuvo un fin de semana para el olvido durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, con una de las carreras en las que más sufrió la brecha con los demás equipos. Franco Colapinto y Pierre Gasly debieron batallar con un auto inmanejable que los dejó al fondo de la parrilla con mucho margen.

En ese marco, el argentino realizó una gran gestión de neumáticos y supo reponerse a un trompo forzado por Lance Stroll en el comienzo, a punto tal que, en el final de la carrera, recortó un segundo por vuelta con su compañero y estuvo a un paso de volver a superar al francés como en Austin, pero un Virtual Safety Car ocasionado por el despiste de Carlos Sainz se lo impidió.

Al respecto, Steve Nielsen, director de Alpine, aseguró que ambos pilotos tendrían “la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios”, aunque reconoció que “prácticamente no había nada por lo que pelear en pista”.

image
El Alpine de Franco Colapinto solo estuvo para pelear con su compañero de Alpine Pierre Gasly en México.

El Alpine de Franco Colapinto solo estuvo para pelear con su compañero de Alpine Pierre Gasly en México.

Una tarde para el olvido en Alpine

Luego de la desobediencia de Colapinto en Estados Unidos, donde Nielsen señaló que las instrucciones “están para cumplirse”, el argentino fue nuevamente por el objetivo de superar a Gasly, esta vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No obstante, el rendimiento de sus vehículos fue aún peor y no tuvieron chances de pelear contra sus rivales.

“Sabíamos que sería una tarde complicada y se confirmó que así fue en México. Todo el mérito debe ir tanto a Pierre como a Franco por darlo todo en una situación difícil, donde el coche era complicado de manejar”, expresó el director del equipo tras la carrera sobre la falta de competitividad del monoplaza francés.

>> Leer más: El escándalo de un VSC final que evitó otro Austin de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly

En la misma línea, continuó: “En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y nos arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches hacían que el neumático durara más de lo previsto. En ese momento, sabíamos que Franco con los duros aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final de la carrera”.

“Gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos doblaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios. Ha sido un fin de semana difícil para el equipo”, aclaró Nielsen sobre la chance de pelear entre los dos Alpine, que fue frustrada por el auto de seguridad en el tramo final. Colapinto terminó a dos décimas de Gasly, pero tendrá otra oportunidad en Sao Paulo ante una multitud de argentinos.

La frustración de Colapinto

Previo a ese encuentro final, cuando el francés se preparaba para su primera parada, Colapinto preguntó: “¿Lo puedo pasar ahora?”. La sorpresiva respuesta del box fue que tenga “paciencia” porque Gasly entraba a cambiar neumáticos en esa vuelta, por lo que debería enfocarse en la “gestión de las gomas”.

image (15)
Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”.

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”.

“Estoy seguro de que lo hubiera adelantado”, remarcó el argentino al finalizar la carrera, dejado ver la confianza que ganó a pesar del pésimo final de temporada que atraviesa el equipo.

A su vez, el piloto de 22 años analizó: “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien, pero era muy tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga para nosotros, como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho, así que tenemos que trabajar para la próxima”.

Enojado con Stroll

Por otro lado, Colapinto se refirió al incidente con Stroll, quien le quitó el espacio con su Aston Martin en la largada y le forzó un trompo que lo relegó más al fondo de la parrilla.

>> Leer más: La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

Stroll me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve a los espejos, siempre hace lo mismo. Hice un trompo, pero me recuperé rápido”, afirmó Franco sobre la acción que involucró al canadiense.

El pianito a la salida de la S es abordado por el Alpine de Franco Colapinto con todo, pero le jugó una mala pasada en el último intento de la Q1 en México.

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Primer plano del Alpine de Franco Colapinto, en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Gran imagen del Alpine de Franco Colapinto frente a las tribunas del estadio, en el Hermanos Rodríguez de México.

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

La mirada fija, concentrada, de Franco Colapinto antes de salir a la pista del Hermanos Rodríguez, donde el domingo corre el GP de México con el Alpine.

Franco Colapinto: después de la rebeldía de Austin, un viernes sólido en el Hermanos Rodríguez

