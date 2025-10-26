Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Franco Colapinto estuvo a punto de volver a superar a Pierre Gasly en un final de GP, esta vez en México, pero un virtual safety car muy polémico. Todo a favor de Lando Norris.

Franco Colapinto circula en el asfalto del Hermanos Rodríguez de México, con el Alpine.

Franco Colapinto finalizó 16° el GP de México y terminó todas las carreras que largó con Alpine . Pero le quedó la amargura de que un virtual safety car entró en la penúltima vuelta y se fue en la última, impidiendo que supere a su compañero Pierre Gasly como en Austin. Polémica carrera con Lando Norris ganando y quedándose con la cima del campeonato. La carrera no terminó con la bandera a cuadros.

Carlos Sainz se quedó a dos vueltas del final en un lugar que nunca mostró la TV y en medio del penúltimo giro pusieron safety car virtual. Eso no solo impidió que Colapinto volviera a superar a Gasly como hace una semana, sino que benefició claramente al soberbio ganador en México y nuevo líder: Lando Norris.

Es que además de la lucha en el fondo de los Alpine, Max Verstappen le daba caza a Charles Leclerc por el segundo puesto y, sobre todo, Oscar Piastri a Oliver Bearman por el cuarto. Con esos puntos, Max hubiera recortado más y el australiano hubiera conservado el liderazgo.

Colapinto no solo se vio perjudicado por eso, sino porque antes debió dejarse sacar una vuelta por Bearman y Piastri, cuando ya se había puesto en los escapes de Gasly. Es más, la bandera azul para ordenarle dejarles paso salió demasiado pronto y justo cuando iba a superar al francés.

Eso le dio aire al francés y ni hablar el VSC, que se liberó en medio de la última vuelta. Ahí Colapinto se le chupó a Gasly intentando superarlo, sin órdenes de equipo esta vez, y casi lo logra. Finalizó a menos de 3 décimas.

Es más, en el giro 33 cuando Colapinto ya estaba en DRS con Gasly, con goma dura, al francés lo mandaron a boxes para evitar el sobrepaso. Y cuando el francés con blandas le empezó a recortar, nunca estuvo para pasarlo cuando el argentino paró en la vuelta 50.

Por supuesto, los Alpine estuvieron en otra galaxia. Al punto que Sainz, que paró tres veces en boxes, estaba adelante de ellos por mucho tiempo, antes del problema que lo relegó en ese final.

>>Leer más: Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Vuelta a vuelta en el Hermanos Rodríguez

GANO NORRIS, LECLERC SEGUNDO Y VERSTAPPEN. COLAPINTO PERJUDICADO POR EL VSC, QUE LE IMPIDIÓ SUPERAR A GASLY.

71: sacaron el VSC en medio de la última vuelta, de no creer. Colapinto terminó a 0,296s de Gasly y quedó 16°.

70: Virtual safety car increíble por Sainz que la TV nunca mostró, que perjudicó a Verstappen y a Colapinto, que se volvía a poner en zona de DRS.

69: Colapinto lo intenta, pero debe dejar pasar a Bearman y Piastri. Estuvo a 0,4s pero perdió la chance al dejarlo pasar. Sainz se quedó.

68: Colapinto a 1,5s, con Bearman y Piastri atrás. En DRS el argentino.

67: Piastri ataca a Bearman, busca ponerse en zona de DRS. Colapinto, a 2s de Gasly.

66: Sainz paró tres veces en boxes y Gasly está a 27s del español. La realidad de Alpine. Colapinto, a 3,2s. Verstappen, a 2,3s de Leclerc.

65: Norris está por superar a Hadjar, al que lo superó Albon. Colapinto, a 4s de Gasly.

64: Tsunoda supera fácil a Hadjar y es 11°. Verstappen se le acerca a Leclerc.

63: Bortoletto superó a Hadjar y es 10°. Colapinto, a 6,2s de Gasly. Russell dejó pasar a Antonelli y le devolvió la posición.

62: Leclerc y Verstappen superan a Gasly y Colapinto recorta a menos de 9s.

61: Colapinto, a menos de 10s del francés. En este momento, Norris está un punto arriba de Piastri en el campeonato.

60: Colapinto, a 11s del francés. Verstappen se acerca a Leclerc en el segundo puesto. Piastri superó a Russell en maniobra arriesgada y es 5°.

59: Norris le lleva 27s a Leclerc. Dominio Absoluto, con Piastri penando.

58: Sainz cumplió la sanción y salió adelante de Gasly. Los Alpine no pueden pelear con nadie.

57: Piastri ataca a Russell. Colapinto, a 15,5s de Gasly.

56: Sanción a Sainz de nuevo, pase y siga por boxes.

55: Bearman sale de la zona de DRS de Russell. Bortoletto ataca a Hadjar por el 10° puesto.

54: Colapinto está a 17s del francés. Se acerca Piastri a Russell.

53: Russell ataca a Bearman. Investigan a Sainz por la salida en boxes.

52: Colapinto empieza a descontarle a Gasly.

51: Norris-Leclerc-Verstappen-Bearman-Russell-Piastri-Antonelli-Hamilton-Ocon-Hadjar en puntos. Record de Russell.

50: Piastri aprovechó y superó a Ocon. Colapinto a boxes, le pusieron blandas pese a que pidió medias. Salió a 21s de Gasly.

49: Gasly a 2,6s de Colapinto. Bearman y Russell a boxes. Salen 4° y 5°. Ocon ataca a Russell.

48: Antonelli y Piastri a boxes, lo mismo Hamilton. El australiano le ganó la posición al italiano.

47: Verstappen pasó a Hamilton y es 7°. Sainz a boxes de nuevo, cumple la sanción y sale 14°.

46: Piastri ataca con todo a Antonelli. Verstappen a la cola de Hamilton por el 7° lugar.

45: Record de Albon. Norris supera a Colapinto y le saca una vuelta.

44: Albon supera a Colapinto, que está 11s por delante de Gasly. Stroll a boxes, sale delante de Colapinto.

43: Russell no solo no se acerca a Bearman, sino que Antonelli sigue en DRS.

42: Russell intenta acercarse a Bearman. Está a 1,9s. Albon a boxes, sale detrás de Colapinto, delante de Gasly.

41: Le ordenan a Antonelli dejar pasar a Russell, que contiene a Piastri.

40: Gasly le recorta a Colapinto de a un segundo por vuelta. Los líderes empiezan a superar a los Alpine, sacándoles un giro.

39: Sin decirlo, pero Russell pide que Antonelli deje pasarlo. Record de Norris. Leclerc está a 17s y Bearman a 20s. Antonelli cerca.

38: Verstappen a boxes, puso blandos, cae al 8° puesto. Bortoletto a los pits, queda 14°

37: Ocon supera a Albon con toque y es 12°.

36: Tsunoda a boxes. tardaron mucho.

35: Hadjar a boxes, sale delante del argentino. Segunda parada de Alonso, que abandona. Colapinto 16°, 21s por delante de Gasly que le recorta.

34: Antes que Colapinto lo supere a Gasly, Alpine lo mandó a boxes al francés, que puso blandas. Norris también a boxes, sale puntero delante de Verstappen.

33: Colapinto se mete en DRS de Gasly. Antonelli superó a Tsunoda y es 5°. Russell también y es 6°. Piastri se agrega y es 7°. Colapinto, a medio segundo.

32: Leclerc a boxes, pone medias, sale 3°. Bearman supera a Tsunoda y es 4°.

31: Los 4 primeros no pararon: Norris, Leclerc, Max y Tsunoda. Bearman es 5°. Hamilton supera a Hadjar y es 9°. Colapinto, a 14,s del francés.

30: Piastri superó a Hadjar y es 8°. Lo ataca Hamilton. Colapinto se acerca a Gasly.

29: Piastri ataca a Bortoletto y lo supera. Es 9°. Stroll superó a Gasly.

28: Alonso ataca a Gasly. Ocon a boxes. Record de Russell. Alonso superó a Gasly y Stroll a Colapinto.

27: Stroll a boxes y quedó último. Hamilton superó a Albon y es 12°. Sainz, penalizado 5 segundos. Abandonó Hulkenberg.

26: Russell a boxes, pone medias. Alonso se le vino a Colapinto y lo superó. Hulkenberg a boxes y se complicó. Pueden sancionar a Sainz por exceso de velocidad en boxes.

25: Bearman a boxes, lo mismo Piastri, con una parada lenta. Sale 12°, detrás de Antonelli. Bearman, 9°. Sainz superó a Hulkenberg y es 15°.

24: A boxes Hamilton, pone medias y cumple los 10 segundos. Sale 14°.

23: Sainz supera fácil a Gasly, Colapinto sigue a menos de 3s. A los boxes, Antonelli, pone medias.

22: Sainz ya ataca a Gasly. Piastri no puede con Russell. Siguen investigando a Verstappen.

21: Sainz ya está en los escapes del argentino y lo supera. Alonso a boxes y queda último. Puso medias.

20: Siguen investigando a Hamilton-Verstappen. Sainz ya a 2,5s del argentino. El español hace record. Stroll superó a Alonso y es 13°.

19: Sainz salió a 6s del argentino y ya está a 5s. Russell es atacado por Piastri. Pero perdió el auto y pasó por el pasto.

18: Sainz a boxes, puso blandos, queda último. Parada larga. Va a dos. Colapinto es 18°.

17: Colapinto ahora se aleja de Gasly, que no le puede seguir el ritmo a Hulkenberg. Los Alpine, lentos.

16: Diez segundos de penalización para Hamilton. En este momento, Bearman podio virtual.

15: No hay sanción para Alonso y Sainz. Ahora la diferencia de Colapinto con Gasly se estabilizó en 2,5s. Solo Antonelli con Verstappen y Ocon con Tsunoda, en zona de DRS.

14: Norris se escapa en la punta. Se esperan sanciones, sobre todo para el tercero, Hamilton. Nuevo record del líder.

13: Colapinto descuenta tres décimas más a Gasly. Las duras de Franco, mejor que las medias de su compañero.

12: Ocon ahora le pelea a Tsunoda el 9°. Las gomas medias empiezan a sufrir, más que los blandos.

11: Piastri superó a Tsunoda y es 8°. No le alcanza para mantener la punta sobre Norris.

10: El argentino le sigue descontando a Gasly. Piastri empieza a atacar.

9: Colapinto empieza a girar más rápido con el duro y se acerca a Gasly.

8: Gasly supera a Hulkenberg y es 17°. Bortoletto superó a Sainz y es 12°. Hulkenberg vuelve a pasar a Gasly.

7: Esperan sanción a Hamilton por el escape y por la pelea con Verstappen.

6: Leclerc se mantiene a 2,5s de Norris. Hay lucha en todos lados.

5: Gasly se retrasa y está adelante de Colapinto. Abandonó Lawson. Investigan a Sainz y Alonso en la curva 2 e investigan la salida de Hamilton.

4: Se fueron Verstappen, Russell y Hamilton y Bearman aprovechó y quedó 4°. Lawson de nuevo en boxes. Hamilton igual siguió tercero

3: Russell se queja de que no penalizaron a Verstappen, que lo superó por el pasto, pero no fue así porque lo había hecho antes. Hulkenberg se tocó con Gasly y retrocedió al 18° lugar. Piastri es 9°, Bearman 9°. Record de Norris.

2: Lawson a boxes. Colapinto es 19°. Hulkenberg superó a Gasly pero recuperó. Record de Leclerc.

Largada: Colapinto se tocó con Stroll y entró en trompo. Volvió. Leclerc capturó la punta pero se la sacó Norris. Stroll también se fue solo y regresó. Verstappen se pasó de largo en la 1 pero quedó cuarto.

A las 17 se larga el GP de México, a 71 vueltas sobre el trazado de poco más de 4.300 metros de extensión.

Colapinto larga con duras, lo mismo que Albon y Gasly con medias, al igual que Bortoletto, Verstappen, Sainz, Hadjar y Tsunoda. Los 4 de adelante y el resto parten con blandas,

Al final, Alpine no hizo cambios en la unidad de potencia como la oportunidad ameritaba y continúa con el mismo motor desde Silverstone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1982498741782458773&partner=&hide_thread=false Un amigo de la casa



Que lindo verte de nuevo @bizarrap! pic.twitter.com/5oBtAVuWym — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 26, 2025

>>Leer más: El anuncio aún no llegó pero Franco Colapinto dijo: "Estoy trabajando mucho en el auto del año que viene"

La grilla de partida en México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1982210813210575332&partner=&hide_thread=false What a Qualifying!



Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G66l8Oh614 — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

>>Leer más: Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos