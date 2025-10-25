La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

El pilarense pudo terminar delante de Pierre Gasly, pero un error se lo impidió. Igual, los dos autos quedaron afuera de la Q1. Pole de Lando Norris.

25 de octubre 2025 · 18:42hs
Primer plano del Alpine de Franco Colapinto

Primer plano del Alpine de Franco Colapinto, en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto largará último el GP de México en el Hermanos Rodríguez, con los Alpine muy atrás, ya que Pierre Gasly apenas fue una décimas más rápido. La carrera comenzará a las 16 de este domingo, sobre 71 vueltas. La pole fue de Lando Norris.

Una pena ese exceso en la curva 5 cuando Colapinto venía volando para tratar de alcanzar lo que el Alpine no le da. En los microsectores era más rápido que el tiempo final que ya había marcado Gasly, que así y todo fue apenas 124 milésimas más rápido que el anterior intento del argentino.

Los Alpine recortaron algo la diferencia con el resto, ya que terminaron a menos de un segundo de la cima de esa Q1. Pero no fue suficiente. Gasly quedó a 267 milésimas de pasar a la Q2.

Más allá de que Alpine no invierte nada en esta temporada, correspondería que a Colapinto le cambien toda la unidad de potencia ya que viene recontra excedido en el desgaste.

Como Jack Doohan consumió casi todos lo cambios en apenas 6 carreras, un nuevo cambio implica penalizar en la grilla, pero como Colapinto larga último lo más probable es que se produzca la modificación. La que Gasly tuvo por última vez en Monza. Eso le implicaría partir desde boxes.

>>Leer más: El anuncio aún no llegó pero Franco Colapinto dijo: "Estoy trabajando mucho en el auto del año que viene"

La Q3 en el Hermanos Rodríguez

Verstappen marcaba 1m 16,455s en su primer intento, pero Norris se la bajó a 1m 16,170s. Sin embargo, sorprendería las Ferrari, con Leclerc primero con 1m 15,991s, siendo el primero en bajar el 1m 16s. Y Hamilton quedaba 3º, max 4º, el líder 5º, los Mercedes de Russell y Antonelli, Sainz, Hadjar y Bearman.

Pero la hora de la verdad sería el segundo y último intento. Y ahí Norris humilló a todos para sacarle 4 décimas a Leclerc, que luego serían dos porque el monegasco también mejoró.

Y le sacó más de medio segundo a Piastri, que finalizó 8º porque se le metieron los Mercedes con un Verstappen intercaldo, y hasta Sainz. Cerraron Hadjar y Bearman.

La Q2 en el Hermanos Rodríguez

Como pasó en la Q1, el líder Oscar Piastri estuvo muy atrás de su compañero Lando Norris, como pasó en todos los ensayos. Cuando todo el mundo giró por primera vez en la Q2, el australiano quedaba 10º, con su compañero de McLaren 1º.

Según dijo el australiano en la radio, tenía problemas de unidad de potencia. Los dos Haas, Alonso, Antonelli y Lawson, que cometió un exceso, quedaban afuera entonces.

Al final, Piastri hizo el último intento de todos y pasó por apenas 75 milésimas el corte, quedando afuera Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson.

La Q1 en el Hermanos Rodríguez

Lance Stroll fue el primero en marcar registro: 1m 1m 18,815s. Colapinto hizo 1m 18,352s, mejor que Gasly, que fue medio segundo más lento: 1m 18,831s. Mientras, Lando Norris señalaba 1m 17,147s, con el argentino a 1,245s. Los dos Alpine, a boxes.

A Bortoletto, que había quedado 5º, le sacaron el tiempo por exceder el límite de pista. A 10' del final, Colapinto volvió a pista con goma nueva. Gasly también.

Los dos mejoraron, con Gasly apenas 40 milésimas más rápido: 1m 17,630s contra 1m 17,670s del argentino. Al cierre de ese tramo, el francés quedó 16º y Colapinto 18º. Norris era el mejor, con 1m 16,899s.

Hadjar quedó primero en los últimos intentos de todos, con 1m 16,733s, que sería lo mejor de esa Q1. Colapinto de nuevo a pista, con goma blanda nueva.

Gasly bajó un poquito y quedó 18º, con 1m 17,546s, mientras Colapinto se fue ancho en la curva 5 y perdió su tiempo, por lo que quedó último, ahí nomás de Gasly. En los microsectores del primer parcial estaba delante de Gasly. Una pena.

>>Leer más: Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

La FP3 del GP de México

La FP2 del GP de México

La FP1 del GP de México

Franco Colapinto llega con el Alpine a las tribunas del estadio, un lugar espectacular en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

Franco Colapinto finalizó en el top ten en una práctica llena de rookies en México y donde finalizó en el top ten, por delante de Paul Aron, el reserva de Alpine.

Franco Colapinto y una buena primera práctica en México, delante de Paul Aron y en el top ten

Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”. Nada más apropiado para este momento del piloto argentino. Alpine 2026 en la mira.

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

