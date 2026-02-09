La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

La flamante escudería estadounidense presentó su diseño durante la gran final de la NFL, donde el piloto británico estuvo junto a su pareja

9 de febrero 2026 · 14:05hs
El piloto de Fórmula 1

El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, apareció en un palco durante el Super Bowl junto a Kim Kardashian.

Se definen los últimos detalles para el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que sumará a la parrilla a un equipo número 11: Cadillac. La escudería estadounidense se llevó la atención en el Super Bowl, al igual que el piloto de Ferrari Lewis Hamilton y su flamante novia Kim Kardashian.

La marca perteneciente a General Motors se suma a la competencia junto a los pilotos Checo Pérez y Valtteri Bottas, ambos de extensa trayectoria en la categoría y que estuvieron ausentes en 2025 tras sus respectivas salidas de Red Bull y Sauber (actual Audi). En ese marco, dieron a conocer al mundo su diseño para el monoplaza que correrá en esta temporada nada más ni nada menos que con un especial anuncio durante la gran final de la NFL entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Si bien Cadillac fue el primer equipo en difundir imágenes de su flamante auto en la pista antes de los ensayos en Barcelona, su livery se mantenía oculta a la espera de la oficialización de los colores del equipo y sus patrocinadores. Este diseño se estrenará nada más ni nada menos que a partir de este miércoles con la primera sesión de tests oficiales en Bahrein.

A su vez, Hamilton acaparó la atención de los medios internacionales en la última semana, cuando se filtró su encuentro secreto con la reconocida modelo Kim Kardashian en Inglaterra. El siete veces campeón del mundo se mostró por primera vez en público con la estadounidense, en una señal de confirmación de su emergente romance.

Polémica con el lanzamiento de Cadillac

El lanzamiento de Cadillac tuvo un movimiento estratégico en plano Super Bowl, pero también despertó una fuerte controversia legal con uno de los directores más influyentes de Hollywood: Michael Bay.

El realizador reconocido mundialmente por la saga Transformers presentó una demanda que buscaba frenar la presentación de la nueva escudería de la Fórmula 1 durante el Super Bowl, bajo el argumento de que los mismos plagiaron sus técnicas visuales registradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadillac_F1/status/2020691492113924371?s=20&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Increíble show de Bad Bunny en el Super Bowl: Lady Gaga, Ricky Martin y un mensaje poderoso

Según detalló el medio The Athletic, Bay acusó a Cadillac y a su agencia de producir una pieza que representaba, de acuerdo a sus palabras, una “copia al carbón” de su estética cinematográfica. No obstante, desde General Motors desestimaron las acusaciones y aseguraron que esta demanda constituía “una distracción sin fundamentos” y defendieron su trabajo como “una celebración original de la ingeniería americana”.

La cámara apuntó a Lewis Hamilton

Por su parte, Hamilton y Kardashian se mostraron juntos en uno de los palcos del Levi’s Stadium de San Francisco durante el Super Bowl y revolucionaron las redes sociales, confirmando los previos rumores que los relacionaban tras su misterioso encuentro en un lujoso club de campo en Inglaterra.

Ante la aparición pública de ambas figuras mediáticas juntas, más allá de que no realizaron declaraciones al respecto, los fanáticos terminaron de dar por confirmada la relación sentimental de la pareja, quienes se mostraron cercanos y con conversaciones fluidas.

El encuentro previo entre ambos fue discreto y tuvo lugar en el club de campo Estelle Manor, según indicó The Sun, con una cena privada, masajes en pareja y distintas actividades compartidas bajo un estricto control de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNF1/status/2020680699510923464?s=20&partner=&hide_thread=false

Los pilotos de la Fórmula 1 firman multimillonarios contratos con sus respectivas escuderías.

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

El A526 de Alpine buscará dar pelea en la Fórmula 1 en este 2026, con Colapinto como titular.

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Christian Horner dejó Red Bull en 2025 y podría regresar a la Fórmula 1 comprando parte de Alpine.

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

Kim Kardashian y Lewis Hamilton habrían comenzado un romance.

El multimillonario romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

