Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

El nuevo motor del fabricante alemán habría aprovechado un "gris" en el reglamento que despertó el reclamo de sus competidores. La respuesta de la FIA

6 de febrero 2026 · 12:51hs
Mercedes aparecía como principal candidato a dominar la Fórmula 1 en este 2026.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un nuevo comienzo para la máxima categoría del automovilismo, por lo que la presión para los equipos es alta. A un mes del estreno en el Gran Premio de Australia, se desató un escándalo legal entre los fabricantes de motores que podría afectar a Alpine y Franco Colapinto.

Luego de la primera salida formal a pista en los ensayos de Barcelona, se pudieron ver los detalles iniciales de esta nueva era de autos, pero también se abrió la polémica en torno al “truco” de Mercedes para lograr mayor potencia en su motor a través de un “gris” en el reglamento.

Al fabricar la unidad de potencia que además le provee a Williams, McLaren y Alpine, la escudería alemana encontró una oportunidad para alcanzar un rendimiento superior que, según detalló el medio italiano Corriere dello Sport, derivó en el reclamo de sus competidores y despertó un cambio urgente de la FIA.

Colapinto Barcelona Alpine
El A526 de Alpine en el circuito de Barcelona.

El "truco" de Mercedes

Ferrari, Honda y Audi plantearon que el motor Mercedes cumple con el límite de comprensión de 16:1 establecido cuando se mide en frío, pero que al calentarse en funcionamiento este supera ese valor para traducirse en mayor potencia y lograr así una ventaja competitiva.

>> Leer más: Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Por eso, señalaron que la FIA aceptaría modificar el reglamento para que los componentes del motor V6 deban medirse ya calentados de forma estática, antes de cada evento, con el objetivo de reflejar con mayor fidelidad las condiciones del mismo en su funcionamiento en pista.

Alpine mira de reojo

Según trascendió, desde Mercedes apuntaron a que su motor está constituido bajo los parámetros legales y que cumple con los criterios marcados en el reglamento. De igual manera, el cambio de criterio no requiere la unanimidad, por lo que podría alterarse en caso de alcanzar una mayoría cualificada compuesta por la FIA, Fórmula 1 y al menos cuatro de los cinco constructores de motores registrados.

El rol de Red Bull podría ser fundamental, ya que distintas versiones apuntan a que la escudería austríaca, que a partir de este año trabaja con Ford para la fabricación del motor, habría develado el secreto del fabricante alemán. No obstante, al no lograr replicarlo, habrían informado al resto de los competidores.

Por su parte, Alpine se mantiene expectante de estos sucesos debido a que afrontará su primera temporada como cliente de Mercedes, el cual le proveerá sus motores. Si se modifica el reglamento, la escudería francesa podría perder la capacidad de rendimiento demostrada en Barcelona.

