La conflictiva historia del Lole Reutemann con Williams, reavivada por Franco Colapinto

El piloto santafesino estuvo al borde de ser campeón mundial de la Fórmula 1. Cómo fue su camino y la particular situación con la escudería británica

El legado del santafesino tendrá un nuevo capítulo con la figura de Colapinto , quien se metió de lleno en la F1 y enciende las esperanzas de todo un país que hace más de 40 años no tenía un piloto luchando por los puntos.

lole auto.jpg

En su nuevo equipo, al Lole le asignaron la función de apuntalar la candidatura al título de Jones, hecho que no le privó de llevarse una meritoria victoria en Mónaco bajo adversas condiciones climáticas. Finalmente, el australiano fue campeón en 1980 y el santafesino finalizó en el 3º puesto del Campeonato, pero el destino al año siguiente pondría las cosas de revés.

El año 1981 fue un punto de quiebre para el Lole. Aquella época distaba mucho de la actual, sin radio con los pilotos y sin las funciones que comparten en tiempo real el rendimiento y los tiempos de los vehículos. Durante el Gran Premio de Brasil, en la pista del barrio Jacarepaguá de Río de Janeiro, se vivió una histórica situación con su equipo.

El histórico cartel y la desobediencia

Bajo un gran diluvio, la carrera de Brasil tenía a Reutemann como líder desde el arranque y dominando el ritmo a gusto. En la vuelta 55 de las 63 pactadas, apareció el cartel con la inscripción “Jones-Reut” que marcaba al piloto argentino que debería dejar pasar a su compañero de equipo, tal como lo marcaba una cláusula en su contrato.

A pesar de que la señalización continuó en la recta de la zona de boxes hasta el giro 59, Lole ignoró la indicación y se llevó la victoria apenas 4,43 segundos por delante de Jones, con la evidente decisión de “no ser segundo de nadie” y pelear él mismo por el título del mundo.

lole cartel.jpg El cartel de la polémica, la orden que desobedeció Reutemann para llevarse la victoria en Brasil.

>> Leer más: La exesposa de Carlos Reutemann se mostró emocionada por el homenaje de Franco Colapinto

No obstante, el Lole negó las acusaciones y expresó que debido a las intensas lluvias no pudo ver el cartel. Sin embargo, tiempo después confesó: “Claro que vi los carteles, vi las señales, lo vi todo. Pero también pensaba mientras veía todo eso que si yo hacía caso a los carteles era mucho más digno volver al box, preparar el bolso y despedirme de las carreras. Dedicarme a otra cosa. Desobedecí. Y volvería a desobedecer si la circunstancia se repitiera. No tengo otra respuesta”.

Sin título mundial

La temporada continuó con Reutemann como protagonista y líder en la carrera decisiva, en el Gran Premio de Las Vegas, al que llegó tan solamente un punto por delante del brasileño Nelson Piquet. Si bien logró marcar la pole position para la largada, un incidente en la clasificación lo forzó a utilizar el monoplaza de reserva, que tenía un rendimiento muy inferior a la unidad principal.

Lole tomó la delantera pero comenzó a sufrir inconvenientes en la caja de cambios que lo relegaron varias posiciones, aunque todavía permanecía delante de Piquet. Finalmente, el brasileño logró escalar y se quedó con el título por solamente un punto de diferencia, con Reutemann en el 2º lugar y Jones 3º.

lole piquet.jpg Carlos Reutemann junto al piloto brasileño Nelson Piquet.

>> Leer más: Franco Colapinto habló acerca de su futuro: "Sé que vendrán cosas buenas"

Años más tarde, Bernie Ecclestone, ejecutivo británico reconocido como la autoridad más importante de Fórmula 1, admitió que Reutemann fue deliberadamente perjudicado para que no saliera campeón del mundo en 1981. Esta confesión desencadenó que Cora, hija de Lole, iniciara acciones legales para que su padre fuera reconocido como legítimo campeón mundial de aquella temporada.

La despedida de Williams y la F1

Después de haberse quedado sin el título, Reutemann corrió la primera carrera de la temporada 1982, en la que se quedó con un luchado segundo puesto en el Gran Premio de Sudáfrica.

Unos días después, en Brasil, decidió retirarse de la competencia y se despidió para siempre de la Fórmula 1, sin poder ser convencido por Frank Williams, quien no lo apoyó lo suficiente para que sea campeón pero le rogó seguir.