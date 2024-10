Franco Colapinto habló acerca de su futuro: "Sé que vendrán cosas buenas"

"No pienso en el futuro. Pienso en lo que está pasando ahora y en todo lo que estoy disfrutando de tener la chance de correr en Fórmula 1. Estoy tratando de dar lo mejor que puedo. Después veremos qué sucede. Más allá de estas nueve carreras que tengo con Williams, obviamente para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando , pero también me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora", aseguró el pilarense.

Además, continuó: "Obviamente es un sueño hecho realidad estar en la Fórmula 1 y haber tenido esta oportunidad este año. Es algo increíble. Así que trato de no pensar en todo eso que se dice, en qué voy a hacer el año que viene. Trato de disfrutar y hacer lo mejor que pueda este año. Sé que van a venir cosas buenas en el futuro. No estoy preocupado porque tengo un gran equipo atrás”.

Cómo llegó Franco Colapinto

Colapinto llegó a la Fórmula 1 en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant, que fue despedido por la escudería británica debido a su mal desempeño y a los múltiples accidentes que derivaron en gastos millonarios para la misma.

Ante esto, el piloto argentino contó lo que sintió en su inesperado arribo a la máxima categoría del automovilismo. "Nunca pensé que el debut sería así. Claro, siendo piloto de reserva, uno siempre está preparado para subirse al auto en cualquier momento, y yo lo estaba. Gracias a Dios llegó este año. Todos en mi equipo lo queríamos y trabajamos muy fuerte para conseguirlo. Había tenido una “free practice” un poco antes, en este año, y me fue muy bien. Eso me puso más cerca para cuando el equipo tuviera que hacer esa elección y tomar la decisión", aseveró.

Y añadió: "Así que, bueno, uno nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer. Quiero dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, y demostrar que merezco una butaca. Viene todo muy bien y estoy disfrutando un montón todo esto que me está pasando. Realmente no pensaba que iba a suceder de esta manera, pero sucedió. Obviamente, es una alegría enorme”.

Una mirada en retrospectiva

Por otro lado, el oriundo de Pilar se refirió a todo lo vivido desde pequeño hasta que consiguió hacerse con un asiento en Williams y pasar a formar parte del selecto grupo de pilotos que compiten en dicha categoría.

“Tuve muchos momentos complicados y siempre trabajé, desde muy chico, con mi psicólogo. Eso me ayudó a estar listo para una situación tan complicada como saltar a un Fórmula 1 pasada la mitad de temporada. Fue una locura. Y haber estado tan firme de la cabeza. Fue todo gracias a él, al trabajo que hizo durante tantos años y con la preparación que tuvimos que hacer con el tiempo para llegar a este momento. Tener un país atrás, a Argentina, es algo muy lindo. La verdad que lo disfruto muchísimo y no siento ni un poco de presión, sino que lo vivo con alegría".

Asimismo, también aprovechó para enviarle un sentido mensaje a todos los fanáticos argentinos que lo apoyan.

"Sé que están disfrutando tanto como yo, el tener un piloto de vuelta en la Fórmula 1. Que vean cuando me va bien y que se pongan igual de felices como me pongo yo cuando conseguimos buenos resultado, es algo que disfrutamos entre todos. Siento que somos un equipo con todos los argentinos, que me empujaron un montón para llegar a donde estamos y también esto que conseguimos es parte de ellos. Me encanta que estén contentos con todo lo que está pasando este año. Estoy muy feliz de verlos disfrutar con lo que estoy haciendo", exclamó emocionado.

"Obviamente que seguir por este camino y ver que tengo tanto apoyo de Argentina, es algo único, algo que muy pocos pilotos tienen, ese apoyo enorme del país del que son los pilotos, no suele verse en el automovilismo. Por eso, ser el representante de Argentina en la Fórmula 1 después de tantos años que no tuvimos un piloto fue algo que soñé. Ser yo el que llegaba. Me hubiera fascinado de chico haber tenido un piloto argentino al que poder apoyar, pero no lo tuve. Ahora ser yo ese por el que los chicos se levantan en la mañana a ver las carreras y con el que se motivan, es algo muy lindo", concluyó.

Sven Smeets también habló de Franco

Por otro lado, el director deportivo de Williams, escudería para la que corre Colapinto, elogió el desempeño del argentino en sus primeras carreras en las cuales en dos de ellas logró sumar puntos importantes.

“Seré muy honesto, porque fui uno de los que le dijo que todavía necesitaba un poco más de tiempo, pero me ha desconcertado por completo. Ya me impresionó en Silverstone porque, literalmente, le dijimos el fin de semana anterior que tenía un día para prepararse y lo hizo muy bien. Y luego, nos impresionó con la velocidad que mostró sin kilometraje, pese a lo hecho en Abu Dhabi el año pasado. Lo ha hecho increíblemente bien", aseguró.

Y agregó: "No esperaba que fuera a ese nivel. Cada GP es algo nuevo para él. Creo que ha dejado huella desde su entrada en Azerbaiyán. Me tomó completamente por sorpresa. Mis expectativas eran un poco menores".

En cuanto al futuro del pilarense, afirmó que le gustaría poder contar con él como piloto de reserva, dado que Alex Albon y Carlos Sainz son los dos pilotos confirmados por la escudería para ocupar los asientos en 2025.

"Obviamente, Alex Albon y Carlos Sainz están en los asientos asegurados, pero supongo que es el futuro de Franco. Todavía hay tiempo para decidirlo. Franco definitivamente se quedará con nosotros en algún tipo de rol. Hemos dicho que lo analizaremos cuando nos acerquemos al final de la temporada, porque hay muchas opciones. Estoy bastante seguro de que será nuestro piloto de reserva como el papel número uno. Definitivamente, hará algunas pruebas de academia, algunas pruebas para nosotros y por supuesto que conducirá en Williams", sentenció.