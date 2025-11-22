Franco Colapinto solo fue multado y conservó el 15° puesto en la clasificación del GP de Las Vegas

La FIA investigó a Franco Colapinto por un error de Alpine con los neumáticos, lo castigó pero solo con una multa económica. El argentino zafó.

El Alpine de Franco Colapinto en el aire, con las gomas de lluvia extrema. La FIA lo investigó por las intermedias que usó una vuelta.

La FIA investigó al equipo Alpine por uso indebido de neumáticos en el auto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Las Vegas donde el argentino fue 15° en una muy buena clasificación. Pero aunque encontró culpable al equipo, solo lo multaron y el argentino conservó su posición de largada.

La FIA investigó al equipo Alpine por supuestamente haber usado en la Q1 de la clasificación un juego de neumáticos que habría usado en la última práctica libre y que por reglamento debió devolver.

Es que en un fin de semana de carrera normal, los equipos deben devolver a la FIA dos juegos de gomas usadas en cada uno de los ensayos libres. Ahora bien, en la FP3 Colapinto recién salió a pista a 25 minutos del final, ya que hasta entonces la pista estaba mojada por una lluvia que había caído en la previa.

Las gomas intermedias de Franco Colapinto

Colapinto dio una sola vuelta con gomas intermedias y paró en boxes a cambiar por gomas blandas slicks.

Lo que investigó la FIA fue que ese juego podía haber sido el usado en esa única vuelta de la Q1 que dio Colapinto antes de cambiar por neumáticos para lluvia extrema. Pero finalmente Alpine demostró que no fue así.

Sin embargo, pese a que se comprobó que el equipo devolvió "físicamente" el juego de intermedias usado en la FP3, advirtió que no lo registró electrónicamente y por eso multó a Colapinto con 5.000 euros.

Todos los equipos tienen 3 juegos de gomas intermedias para lluvia o dos de lluvia extrema para todo el fin de semana. Además de contar con 8 de juegos de blandas slicks, 3 de medias y 2 de duros.

En el caso de la FP3 la práctica fue declarada en mojado, por lo que había que devolver entre los dos juegos, uno de intermedios y hacerlo electrónicamente hasta dos horas después de la misma.

Alpine no lo hizo de esa manera y fue multado. Si hubiera usado ese juego en la Q1, seguramente Colapinto hubiera sido sancionado con puestos en la grilla de partida. Afortunadamente no fue así.