Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación y un exceso al final le impidió pasar a la Q3

Franco Colapinto largará 15° el GP de Las Vegas bajo la lluvia de una clasificación infernal. Pasó muy bien a la Q2 y a punto estuvo de dejar afuera a Oscar Piastri y pasar a la Q3 con el Alpine.56 A las 1 del domingo será la carrera, por Fox Sports y Disney+. Pole de Lando Norris.
Bajo la lluvia y todos con neumáticos para lluvia extrema, la clasificación de Las Vegas fue apasionante y Colapinto la aprovechó. Pasó con margen a la Q2 y si no fuera por un desliz pequeño en la misma curva donde se pegó el año pasado con Williams, hubiera superado el segundo corte y quedar entre los 10 primeros.
¿De dónde surge esa certeza? De que los dos parciales de Colapinto en su último intento fueron mejores a los de Piastri, que fue el último que pasó a la Q3.
En esos dos primeros parciales de ambos, Colapinto fue 192 milésimas más rápido que el australiano. Y de hecho en la Q1 el argentino finalizó arriba del puntero Lando Norris por 6 décimas. El inglés haría la pole.
Precisamente, el primer corte de 18 minutos fue impresionante. Pese a que de entrada la mayoría calzó intermedios, enseguida fueron a boxes por las gomas de lluvia extrema. Y giraron en una vuelta tras otra sin respiro bajando tiempos.
Colapinto fue bajando sistemáticamente los suyos y ya cuando hizo el último estaba a resguardo con tranquilidad, ya que lo finalizó 11°.
En el penúltimo intento de la Q2, Colapinto era mejor que su compañero Gasly, pero ambos 14° y 15°. Y cuando el argentino había hecho sus dos mejores primeros parciales, en esa curva 14 se le movió el Alpine y le hizo perder tracción para entrar a la última recta. Justo en el mismo sitio donde se pegó el palo de la Q2 el año pasado.
En realidad, a la mayoría les pasó lo mismo pero no pudo traccionar bien y perdió la vuelta que no podría recuperar, mientras que Gasly le sacaba en esos dos parciales 282 milésimas para entrar como 7°.
En ese último intento, después de que se quedó sin batería suficiente, siguió de largo en una de las primeras curvas y enseguida le dio rebufo a Gasly en la recta larga para que el francés lo supere y entre a la Q3.
Igual, en la Q3, y con todos con intermedios, Gasly quedó muy lejos de la punta, terminando a más de 3 segundos del poleman Lando Norris.
La Q3 en Las Vegas
La Q2 en Las Vegas
La Q1 en Las Vegas
La FP3 de Las Vegas
La FP2 en Las Vegas
La FP1 de Las Vegas
