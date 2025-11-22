Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación y un exceso al final le impidió pasar a la Q3

El argentino pasó a la Q2 con lluvia y casi pasa a la Q3 pero en el mismo lugar donde se pegó el año pasado perdió la vuelta que le hubiera alcanzado.

Franco Colapinto largará 15° el GP de Las Vegas bajo la lluvia de una clasificación infernal. Pasó muy bien a la Q2 y a punto estuvo de dejar afuera a Oscar Piastri y pasar a la Q3 con el Alpine .56 A las 1 del domingo será la carrera, por Fox Sports y Disney+. Pole de Lando Norris.

Bajo la lluvia y todos con neumáticos para lluvia extrema, la clasificación de Las Vegas fue apasionante y Colapinto la aprovechó. Pasó con margen a la Q2 y si no fuera por un desliz pequeño en la misma curva donde se pegó el año pasado con Williams, hubiera superado el segundo corte y quedar entre los 10 primeros.

¿De dónde surge esa certeza? De que los dos parciales de Colapinto en su último intento fueron mejores a los de Piastri, que fue el último que pasó a la Q3.

En esos dos primeros parciales de ambos, Colapinto fue 192 milésimas más rápido que el australiano. Y de hecho en la Q1 el argentino finalizó arriba del puntero Lando Norris por 6 décimas. El inglés haría la pole.

Precisamente, el primer corte de 18 minutos fue impresionante. Pese a que de entrada la mayoría calzó intermedios, enseguida fueron a boxes por las gomas de lluvia extrema. Y giraron en una vuelta tras otra sin respiro bajando tiempos.

Colapinto fue bajando sistemáticamente los suyos y ya cuando hizo el último estaba a resguardo con tranquilidad, ya que lo finalizó 11°.

En el penúltimo intento de la Q2, Colapinto era mejor que su compañero Gasly, pero ambos 14° y 15°. Y cuando el argentino había hecho sus dos mejores primeros parciales, en esa curva 14 se le movió el Alpine y le hizo perder tracción para entrar a la última recta. Justo en el mismo sitio donde se pegó el palo de la Q2 el año pasado.

Colapinto venía mejorando su tiempo, pero se le fue el auto y perdió instantes vitales para meterse en la Q3. Largará en el 15° lugar del #LasVegasGP.



En realidad, a la mayoría les pasó lo mismo pero no pudo traccionar bien y perdió la vuelta que no podría recuperar, mientras que Gasly le sacaba en esos dos parciales 282 milésimas para entrar como 7°.

En ese último intento, después de que se quedó sin batería suficiente, siguió de largo en una de las primeras curvas y enseguida le dio rebufo a Gasly en la recta larga para que el francés lo supere y entre a la Q3.

Igual, en la Q3, y con todos con intermedios, Gasly quedó muy lejos de la punta, terminando a más de 3 segundos del poleman Lando Norris.

La Q3 en Las Vegas

La Q2 en Las Vegas

La Q1 en Las Vegas

La FP3 de Las Vegas

La FP2 en Las Vegas

