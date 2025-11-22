La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto es investigado por la FIA por supuesto uso de neumáticos indebido en Las Vegas

La FIA investiga el Alpine de Franco Colapinto por supuesta infracción con los neumáticos intermedios. La clasificación está en suspenso en Las Vegas.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de noviembre 2025 · 03:55hs
Franco Colapinto en la FP3 de Las Vegas. En una sola vuelta usó las intermedias que la FIA cuestionó.

Franco Colapinto en la FP3 de Las Vegas. En una sola vuelta usó las intermedias que la FIA cuestionó.

La FIA investiga al equipo Alpine por supuesto uso indebido de neumáticos en el auto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Las Vegas donde el argentino fue 15° en una muy buena clasificación. La grilla de partida está en suspenso.

¿Qué investiga la FIA? Que el equipo Alpine habría usado en la Q1 de la clasificación un juego de neumáticos que habría usado en la última práctica libre y que por reglamento debió devolver.

En un fin de semana de carrera normal, los equipos deben devolver a la FIA dos juegos de gomas usadas en cada uno de los ensayos libres. Ahora bien, en la FP3 Colapinto recién salió a pista a 25 minutos del final, ya que hasta entonces la pista estaba mojada por una lluvia que había caído en la previa.

>>Leer más: Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

Las gomas intermedias de Franco Colapinto

Colapinto dio una sola vuelta con gomas intermedias y paró en boxes a cambiar por gomas blandas slicks.

Lo que investiga la FIA es que ese juego, que debió ser devuelto, habría sido usado en esa única vuelta de la Q1 que dio Colapinto antes de cambiar por neumáticos para lluvia extrema.

Todos los equipos tienen 3 juegos de gomas intermedias para lluvia o dos de lluvia extrema para todo el fin de semana. Además de contar con 8 de juegos de blandas slicks, 3 de medias y 2 de duros.

La noche de Las Vegas y el Alpine de Franco Colapinto.

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

El Alpine de Colapinto, circulando por las calles del Strip Circuit de Las Vegas. El argentino buscaba una buena posición de largada para el GP que comenzará el domingo a la 1.

Cierre de año sin mucha ilusión de puntos, pero con la mira en 2026

colapinto pasa dificultades similares a las de brasil en las vegas y gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto solo fue multado y conservó el 15° puesto en la clasificación del GP de Las Vegas

Franco Colapinto solo fue multado y conservó el 15° puesto en la clasificación del GP de Las Vegas

Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación y un exceso al final le impidió pasar a la Q3

Franco Colapinto hizo una muy buena clasificación y un exceso al final le impidió pasar a la Q3

