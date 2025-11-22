Franco Colapinto es investigado por la FIA por supuesto uso de neumáticos indebido en Las Vegas

La FIA investiga al equipo Alpine por supuesto uso indebido de neumáticos en el auto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Las Vegas donde el argentino fue 15° en una muy buena clasificación. La grilla de partida está en suspenso.
Por Gustavo Conti
¿Qué investiga la FIA? Que el equipo Alpine habría usado en la Q1 de la clasificación un juego de neumáticos que habría usado en la última práctica libre y que por reglamento debió devolver.
En un fin de semana de carrera normal, los equipos deben devolver a la FIA dos juegos de gomas usadas en cada uno de los ensayos libres. Ahora bien, en la FP3 Colapinto recién salió a pista a 25 minutos del final, ya que hasta entonces la pista estaba mojada por una lluvia que había caído en la previa.
Colapinto dio una sola vuelta con gomas intermedias y paró en boxes a cambiar por gomas blandas slicks.
Lo que investiga la FIA es que ese juego, que debió ser devuelto, habría sido usado en esa única vuelta de la Q1 que dio Colapinto antes de cambiar por neumáticos para lluvia extrema.
Todos los equipos tienen 3 juegos de gomas intermedias para lluvia o dos de lluvia extrema para todo el fin de semana. Además de contar con 8 de juegos de blandas slicks, 3 de medias y 2 de duros.
