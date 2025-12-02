Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto
La escudería francesa anunció su cronograma de lanzamiento del nuevo monoplaza, bajo las nuevas reglamentaciones de la Fórmula 1 para 2026
2 de diciembre 2025·15:07hs
Alpine oficializó la fecha de lanzamiento del equipo para la próxima temporada de la Fórmula 1, en la que realizará un evento especial de presentación del nuevo aspecto del auto con el que competirá en 2026, con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos.
Esta presentación oficial se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026 en Barcelona, España, y, si bien no será exactamente el auto que saldrá a la pista, se develará la imagen que llevarán durante todo el año.
Apenas unos tres días más tarde, el auto saldrá al circuito por primera vez en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla.
De esta manera, Alpine se convirtió en el tercer equipo de la F1 que revela sus planes de presentación, después de que Red Bull confirmó su lanzamiento para el 15 de enero en Estados Unidos y Aston Martin hizo su parte al anunciar su presentación para el 9 de febrero.
Mientras tanto, el equipo francés se mantiene enfocado en el desarrollo del nuevo monoplaza y, según detalló Motorsport, ya homologó su chasis para 2026, por lo que se centra en superar las pruebas de choque de los otros elementos que conforman el auto.
En Alpine hay expectativas sobre el futuro
El Gran Premio de Abu Dhabi de este domingo marcará el final de una larga etapa para Alpine como equipo de fábrica, debido a que dejará el motor Renault y pasará a ser cliente de Mercedes, con un motor que también acompañó a McLaren en sus dos recientes consagraciones (2024 y 2025).
Por eso, el equipo se encuentra enfocado en un 100% en el desarrollo del nuevo monoplaza para 2026 y ya homologaron su chasis para la próxima temporada, según detalló Motorsport. Desde este medio especializado analizaron que “Alpine está bien avanzado con los crash tests oficiales requeridos por la FIA, habiendo superado ya la mayoría, y se encuentra en una trayectoria positiva para completar el proceso en tiempo y forma”.
La llegada de las nuevas reglamentaciones supone un gran desafío para todas las escuderías de la Fórmula 1, pero el equipo francés se anticipó y abandonó el desarrollo del A525 de manera temprana. Esto trajo sus consecuencias con la última posición de la temporada, aunque bien podría dar sus frutos el próximo año gracias al trabajo en el nuevo auto, que tendrá a Colapinto y Gasly como conductores.
La palabra del director de Alpine
Al respecto, Motorsport citó las palabras de Steve Nielsen, director de Alpine, durante el último fin de semana del GP de Qatar, quien expresó: “Probablemente como en todos los demás equipos, Enstone es un hervidero de actividad. Si vas a todos los departamentos, lo único que verás son piezas para el auto del año que viene: chasis y cajas de cambios y todo tipo de cosas”.
“Creo que estamos a punto de entrar en lo que es, al menos en mi recuerdo, uno de los recesos invernales más cortos. Alguien me dijo que desde la bandera a cuadros en Abu Dabi hasta la primera vez que nuestro auto salga a la pista hay 36 días, y eso incluye el cierre invernal obligatorio. Así que el trabajo que normalmente se realizaba en dos o tres meses se ha comprimido literalmente en cuatro semanas”, agregó.
Finalmente, Nielsen afirmó que “la superposición entre terminar de competir en 2025 y producir el auto de 2026 es enorme”, por lo que, si bien Alpine está “compitiendo” en F1 este año, conlcuyó que su base de Enstone “está completamente centrada” en la próxima temporada ya “desde hace un tiempo”.
