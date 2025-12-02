La Capital | Fórmula 1 | Alpine

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

La escudería de Franco Colapinto apunta de lleno al desarrollo del auto para la próxima temporada y en Abu Dhabi le pondrán fin a un año para el olvido

2 de diciembre 2025 · 12:28hs
El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil circuito de Qatar el pasado fin de semana.

Alpine tuvo una temporada para el olvido y cerrará el año con el Gran Premio de Abu Dhabi sin muchas expectativas, pero con la mirada puesta en las nuevas reglamentaciones que a partir de 2026 entrarán en vigencia en la Fórmula 1. De igual manera, la escudería de Franco Colapinto marcó un récord en el campeonato.

El equipo francés ya tiene confirmado que finalizará en el último puesto, ya que ni con un doble podio de Colapinto y Pierre Gasly en Emiratos Árabes Unidos le alcanzaría para superar a Sauber en el Campeonato de Constructores.

No obstante, se convertirá en el último clasificado con la mayor cantidad de puntos jamás registrada para esa posición en la historia de la categoría, con al menos 22 puntos. Todas las unidades fueron obtenidas por Gasly a lo largo del año, el cual comenzó junto a Jack Doohan y después continuó con el argentino.

La mirada de Franco Colapinto en el cockpit de una Alpine indócil.

La mirada de Franco Colapinto en el cockpit de una Alpine indócil.

Los antecedentes

En 67 años que se llevan disputados del Campeonato de Constructores, ningún equipo que finalizó el año en la última posición había alcanzado una cifra tan alta, por lo que esta temporada de Alpine marcará un récord, aunque será uno de esos registros que nadie ostentaría.

Los antecedentes recientes muestran lo pareja que fue esta temporada, con gran cantidad de puntos repartidos entre todos los equipos. En 2022, Williams fue último con apenas 8 puntos en el año, similar a las 12 unidades de Haas en 2023 y el reciente caso de Sauber, que en 2024 fue último con solamente 4 puntos obtenidos por Guanyu Zhou en la penúltima carrera del año.

En Alpine hay expectativas sobre el futuro

La carrera de este domingo en el circuito de Yas Marina marcará el final de una larga etapa para Alpine como equipo de fábrica, debido a que dejará el motor Renault y pasará a ser cliente de Mercedes, con un motor que también acompañó a McLaren en sus dos recientes consagraciones (2024 y 2025).

Por eso, el equipo se encuentra enfocado en un 100% en el desarrollo del nuevo monoplaza para 2026 y ya homologaron su chasis para la próxima temporada, según detalló Motorsport. Desde este medio especializado analizaron que “Alpine está bien avanzado con los crash tests oficiales requeridos por la FIA, habiendo superado ya la mayoría, y se encuentra en una trayectoria positiva para completar el proceso en tiempo y forma”.

La llegada de las nuevas reglamentaciones supone un gran desafío para todas las escuderías de la Fórmula 1, pero el equipo francés se anticipó y abandonó el desarrollo del A525 de manera temprana. Esto trajo sus consecuencias con la última posición de la temporada, aunque bien podría dar sus frutos el próximo año gracias al trabajo en el nuevo auto, que tendrá a Colapinto y Gasly como conductores.

La palabra del director de Alpine

Al respecto, Motorsport citó las palabras de Steve Nielsen, director de Alpine, durante el último fin de semana del GP de Qatar, quien expresó: “Probablemente como en todos los demás equipos, Enstone es un hervidero de actividad. Si vas a todos los departamentos, lo único que verás son piezas para el auto del año que viene: chasis y cajas de cambios y todo tipo de cosas”.

Steve Nielsen se hizo cargo de la dirección de Alpine a mitad de temporada.

Steve Nielsen se hizo cargo de la dirección de Alpine a mitad de temporada.

Creo que estamos a punto de entrar en lo que es, al menos en mi recuerdo, uno de los recesos invernales más cortos. Alguien me dijo que desde la bandera a cuadros en Abu Dabi hasta la primera vez que nuestro auto salga a la pista hay 36 días, y eso incluye el cierre invernal obligatorio. Así que el trabajo que normalmente se realizaba en dos o tres meses se ha comprimido literalmente en cuatro semanas”, agregó.

Finalmente, Nielsen afirmó que “la superposición entre terminar de competir en 2025 y producir el auto de 2026 es enorme”, por lo que, si bien Alpine está “compitiendo” en F1 este año, conlcuyó que su base de Enstone “está completamente centrada” en la próxima temporada ya “desde hace un tiempo”.

