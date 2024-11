El magnate de la Fórmula 1 que podría ayudar a que Franco Colapinto tenga asiento en 2025

Es que Sauber ya confirmó a Gabriel Bortoleto como piloto para el año que viene . El brasileño será compañero de Nico Hulkenberg, dupla que reemplazará a Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, quienes dejará de ser parte del equipo. De modo que allí ya no hay lugar para Franco, como se pensó en algún momento.

¿Qué pasa con Red Bull? Si bien Christian Horner mostró interés por el argentino la situación es algo confusa. La escudería tiene dos equipos, Red Bull y VCARB. Hoy por hoy, para la temporada 2025 están anunciados Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull y solo está confirmado Yuki Tsunoda en RB.

Se habló del posible fin del contrato de Pérez, lo que dejaría un asiento libre en la primera línea de Red Bull y muchos especularon con la chance de que Colapinto se sentara en ese auto pero los patrocinadores confirmaron hace poco su acompañamiento al mexicano en la temporada 2025.

También se había especulado con la posibilidad de que el español Carlos Sainz, quien abandona Ferrari y se va a Williams, fuese pieza de enroque con Franco Colapinto. Pero el jefe de la escudería de Red Bull lo negó y aseguró luego que Sainz "no forma parte de los planes para 2025" de su empresa. Y si Sainz estará en Williams junto a Alex Albon no hay lugar para Franco en donde hoy corre. Salvo como piloto de reserva, que no es lo ideal.

¿Es el espacio libre en VCARB para el argentino? El neocelandés Liam Lawson también pretende este lugar. La posibilidad está en duda. Sobre todo desde que surgió el interés en Alpine.

>>Leer más: El chiste viral sobre la chance de que Franco Colapinto se sume a Alpine

Qué dijo Ecclestone sobre Colapinto

Aparece entonces en escena Ecclestone, quien fue presidente y director ejecutivo de la Formula One Management y la Formula One Administration y tiene fuerte influencia en lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1.

Dato no menor: “Il Supremo”, como también se lo conoce, fue clave para que el brasilero Gabriel Bortoleto llegue a Sauber. Su esposa, la también brasilera Fabiana Flosi, es miembro de la FIA y contó: "El papá de Bortoleto nos ha dado las gracias por haber llevado a su hijo a Audi-Sauber. Hemos abierto algunas puertas para él”.

En las últimas horas también se dio a conocer, a través del medio suizo Blick, que tanto Ecclestone como el empresario italiano Flavio Briatore estarían dispuestos a sentar a Colapinto en Alpine en 2025. Briatore es un empresario italiano que fue director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1. Renault hoy es Alpine.

Ecclestone admitió que Briatore “lo llamó hace unos días para revelarle que quería sentar a Colapinto en Alpine”, por lo que el empresario británico no descartaría que se rompa el acuerdo con el australiano Jack Doohan, que ya está anunciado para 2025 en esa escudería junto al piloto francés Pierre Gasly.

Colapinto ya disputó seis Grandes Premios en la Fórmula 1 y obtuvo muy buenos resultados a bordo de su Williams, con el que sumó cinco puntos en el campeonato (cuatro por terminar octavo en Azerbaiyán y uno por finalizar décimo en Estados Unidos). Además, hasta el GP de Brasil, donde sufrió un fuerte choque durante la carrera bajo lluvia, no había caído nunca del duodécimo lugar.

Sus últimos desafíos de la temporada serán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, que se llevarán a cabo entre finales de noviembre y principios de diciembre.