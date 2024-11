Fórmula 1: el chiste viral sobre la chance de que Franco Colapinto se sume a Alpine

Pese a sus destacadas actuaciones, aún no se sabe qué pasa en 2025 con el piloto argentino. Ante rumores de que Williams negocia con otra escudería, ganó el humor

Qué pasó con Colapinto en Singapur

En el primer día de actividad en el circuito de Singapur, Franco Colapinto cometió un error. No, no aceleró de más, tampoco se olvidó de frenar y no chocó. Durante la segunda práctica, el pilarense de 21 años entró a la calle de boxes, pero se equivocó de lugar: en vez de ir con el auto a Williams, se metió al garaje de Alpine.