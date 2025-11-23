Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

El argentino finalizó 17° y último, con un ritmo malo tras el toque en la largada de Albon. Ganó Verstappen y sigue en la lucha, con Norris de escolta.

Franco Colapinto en la noche de Las Vegas, con el Alpine.

Final de la carrera. Franco Colapinto saluda al gran ganador de Las Vegas, Max Verstappen.

Franco Colapinto solo sobrevivió hasta la bandera a cuadros un GP de Las Vegas donde nunca fue competitivo, tras un toque de atrás en la largada de Alex Albon. Al menos, volvió a terminar todas las carreras que largó con Alpine . Ganó Max Verstappen y da pelea por el título. Lando Norris, 2°, se arrima al título.

Cuando se apagaron los semáforos, Colapinto intentó meterse entre los dos Haas pero atrás Albon bloqueó todo y le pegó de atrás , rompiéndole el difusor. Con ese inconveniente disputó todo el GP.

Desde ahí el argentino solo hizo una carrera de resistencia, aguantando cada embate a sus rivales varias vueltas, pero sin poder al fin contenerlos. De hecho, no pasó a nadie.

Lo mismo le tocó a Pierre Gasly, que largó mal desde el 10° lugar, y fue embocado por Lance Stroll, al que golpeó un Gabriel Bortoletto desbocado que chocó todo por delante.

Como entró un VSC, Gasly paró a cambiar gomas en la segunda vuelta y aguantó hasta el final 48 vueltas, como Kimi Antonelli, que terminó 5° después de una sanción por falsa largada.

Cuando Colapinto paró exactamente a mitad de carrera, Gasly lo pasó pero el francés tampoco anduvo fuerte y finalizó 15°.

"Fue un desastre el auto, no tenía nada de grip atrás. No sé porqué, si fue por los daños del inicio o qué. Por lo que escuché los daños no fueron para tanto", dijo un argentino frustrado.

"Es bueno dar todas las vueltas pese a los daños pero da bronca no ser competitivo", dijo el argentino, sin ninguna alegría.

En otra sintonía, Verstappen superó a un dubitativo Norris en la largada, Russell también aprovecharía pero tras los cambios de gomas el inglés recuperó un valioso segundo lugar.

Al final, Norris aflojó mucho las últimas vueltas finalizando a más de 20 segundos de Verstappen, pero manteniendo a Russell atrás. También a su principal rival, su compañero de equipo Oscar Piastri, que solo fue 4° por la sanción a Antonelli y parece resignado.

Norris ahora subió a 408 puntos, seguido de Piastri con 380 (a más de una carrera, 28 puntos) y Verstappen con 366 (a 42). Quedan un máximo de 58 puntos en juego, porque la próxima de Qatar es sprint. Ahí puede consagrarse el inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992466676332593231&partner=&hide_thread=false Verstappen wins, with Norris and Russell rounding out the top-three!



Your points-finishers in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sCcxsu5YqZ — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

El vuelta a vuelta en Las Vegas

GANA VERSTAPPEN Y SIGUE EN LA LUCHA. SEGUNDO NORRIS, TERCERO RUSSELL. COLAPINTO, 17° Y ULTIMO.

50. Nuevo record de Verstappen. Antonelli se pone a resguardo de Leclerc, que quedará 6°.

49: Norris se retrasa mucho.

48: Otro record de Verstappen.

47: Antonelli resiste un 4° puesto que será 6° por la sanción.

46: Verstappen le lleva 8s a Norris. Ya le sacó una vuelta a Colapinto.

45: Gasly hace su mejor vuelta de carrera pese al desgaste. Pero Tsunoda al fin lo superó para ser 15°.

44: Colapinto se aleja de Lawson, no puede mantener el ritmo.

43: Piastri no puede con Antonelli, que leva 42 vueltas con goma dura.

42: Tsunoda en DRS de Gasly.

41: Tsunoda se le viene a Gasly. Record de Norris.

40: Lawson logra pasarlo a Colapinto y es 17°. Record de Verstappen, que domina a Norris cómodo.

39: Colapinto aguanta a Lawson. Gasly, 14°, aguanta, pero se cae a pedazos con goma desde la segunda vuelta.

38: Piastri no pudo con Antonelli y Leclerc casi lo pasa.

37: Lawson en DRS con Colapinto. Recién le dan 5 segundos extra a Albon por el incidente con Hamilton.

36: Record de Verstappen y nueva parada de Albon. Abandono.

35: Paró Albon, cumple la penalización y Colapinto es 16°.

34: Norris superó a Russell y es 2°. Está a casi 5s de Verstappen.

33: Record de Norris, Lawson se le viene a Colapinto. Ocon pasó a Bearman y es 11°.

32: Albon superó a COlapinto, que queda 17°.

31: Hulkenberg a boxes, sale 9°. Colapinto resiste a Albon. Bearman pasó a Alonso y es 11°.

30: Hamilton a boxes. Es 10°. Record de Leclerc.

29: Lawson a boxes, quedó último. Colapinto 16.

28: Ocon a boxes, lo mismo Tsunoda, que salió adelante de Colapinto por la pérdida de la parada del argentino, que igual reparó algo en el auto del toque inicial de Albon.

27: Record de Piastri.

26: Paró Colapinto y demoraron 4 segundos, puso medias. Salió penúltimo, 17°, delante de Albon.

25: Antonelli superó a Ocon y es 6°. Paró leclerc, saió 9°. Bearman superó a Colapinto, que quedó 14°. Verstappen paró y sigue primero. Record de Albon y enseguida de Russell.

24: Paró Sainz y Piastri lo pasó para ser 9°. Bearman superó a Tsunoda y se le viene a Colapinto.

23: Record de Verstappen. Piastri a boxes y es 10°. Colapinto aguantó a Tsunoda dos veces seguidas y Alonso aprovechó para pasarlo. Norris a a boxes, vuelve 4°. Alonso superó a Colapinto.

22: Hadajar a boxes y sale delante de Colapinto.

21: Russell supera a Hadjar y es 6°, Hamilton a Ocon y es 9°.

20: 5 segundos para Albon por falsa largada.

19: Siguen investigando a Albon por la largada.

18: Russell a boxes, salió 7°. Hulkenberg superó a Bearman, que va a boxes. Colapinto es 12°, pero Tsunoda está en DRS. Record de Norris.

17: Alonso a Boxes y Colapinto es 13°. Puso duros.

16: VSC para sacar los restos que dejó el Williams de Albon. Relanzaron y Piastri superó a Hadjar para ser 6°. Investigan a Albon por el toque a Hamilton.

15: Tsunoda a 3s de Colapinto.

14: 5 segundos para Antonelli por mala salida. Albon de nuevo a boxes.

13: Albon a boxes y Colapinto es 14°. Record de Verstappen. Albon puso meias y es último. Leclerc pasó a Hadjar y es 5°.

12: Record de Norris. Albon superó a Hamilton, pero recuperó dos veces. Se tocaron y el Williams rompió algo.

11: Colapinto no tiene nada de ritmo y le descuenta Tsunoda. Continúan investigando a Antonelli. Leclerc superó a Piastri, que es 6°.

10: Investigan a Albon por adelantarse. Antonelli superó a Colapinto, que es 15°. Record de Verstappen.

9: Antonelli ya casi en DRS con Colapinto. Verstappen se aleja de Russell. Investigan a Antonelli por moverse antes en la largada.

8: No castigan a Lawson, que sacó de pista a Piastri. Colapinto pierde ritmo con Albon y se acerca Antonelli.

7: Russell ataca a Vertsappen.

6: Verstappen-Russell-Norris-Sainz-Hadjar-Piastri-Leclerc-Bearman- Alonso-Hulkenberg. Colapinto pierde contacto con Albon y se le acerca Antonelli.

5: record de Antonelli. Y record de Russell. Se habilitó el DRS:

4: Antonelli paró en boxes y puso duros, lo mismo que Gasly. Abandonó Bortoletto.

3: Bortoletto se la jugó mal en la largada y lo estampó a Stroll, que tocó a Gasly. Se reinicia la carrrera, Colapinto es 14°.

2: Stroll abanondó y Lawson se comió un pedazo que quedó en la pista , rompió algo y entró el VSC. También tocó a Piastri en la largada.

Largada: Verstappen superó a Norris, que pasó de largo y Russell lo superó. A Colapinto lo tocó Albonlo tapó por atrás. Igual está 16°, Gasly quedó 17°. Bortoletto chocó y Tsunoda en boxes.

A las 1 se largó la carrera, Con Franco Colapinto en el 15º lugar, con gomas duras, al igual que los Sauber. Alex Albon y Lewis Hamilton. El resto larga con gomas medias, excepto el 18° Kimi Antonelli, con blandas.

Yuki Tsunoda cambió motor y largó de boxes. FInalmente, no hubo lluvia y se larga en piso seco.