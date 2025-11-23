Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

Franco Colapinto solo sobrevivió hasta la bandera a cuadros un GP de Las Vegas donde nunca fue competitivo, tras un toque de atrás en la largada de Alex Albon. Al menos, volvió a terminar todas las carreras que largó con Alpine. Ganó Max Verstappen y da pelea por el título. Lando Norris, 2°, se arrima al título.
Cuando se apagaron los semáforos, Colapinto intentó meterse entre los dos Haas pero atrás Albon bloqueó todo y le pegó de atrás, rompiéndole el difusor. Con ese inconveniente disputó todo el GP.
Desde ahí el argentino solo hizo una carrera de resistencia, aguantando cada embate a sus rivales varias vueltas, pero sin poder al fin contenerlos. De hecho, no pasó a nadie.
Lo mismo le tocó a Pierre Gasly, que largó mal desde el 10° lugar, y fue embocado por Lance Stroll, al que golpeó un Gabriel Bortoletto desbocado que chocó todo por delante.
Como entró un VSC, Gasly paró a cambiar gomas en la segunda vuelta y aguantó hasta el final 48 vueltas, como Kimi Antonelli, que terminó 5° después de una sanción por falsa largada.
Cuando Colapinto paró exactamente a mitad de carrera, Gasly lo pasó pero el francés tampoco anduvo fuerte y finalizó 15°.
"Fue un desastre el auto, no tenía nada de grip atrás. No sé porqué, si fue por los daños del inicio o qué. Por lo que escuché los daños no fueron para tanto", dijo un argentino frustrado.
"Es bueno dar todas las vueltas pese a los daños pero da bronca no ser competitivo", dijo el argentino, sin ninguna alegría.
En otra sintonía, Verstappen superó a un dubitativo Norris en la largada, Russell también aprovecharía pero tras los cambios de gomas el inglés recuperó un valioso segundo lugar.
Al final, Norris aflojó mucho las últimas vueltas finalizando a más de 20 segundos de Verstappen, pero manteniendo a Russell atrás. También a su principal rival, su compañero de equipo Oscar Piastri, que solo fue 4° por la sanción a Antonelli y parece resignado.
Norris ahora subió a 408 puntos, seguido de Piastri con 380 (a más de una carrera, 28 puntos) y Verstappen con 366 (a 42). Quedan un máximo de 58 puntos en juego, porque la próxima de Qatar es sprint. Ahí puede consagrarse el inglés.
6: Verstappen-Russell-Norris-Sainz-Hadjar-Piastri-Leclerc-Bearman- Alonso-Hulkenberg. Colapinto pierde contacto con Albon y se le acerca Antonelli.
5: record de Antonelli. Y record de Russell. Se habilitó el DRS:
4: Antonelli paró en boxes y puso duros, lo mismo que Gasly. Abandonó Bortoletto.
3: Bortoletto se la jugó mal en la largada y lo estampó a Stroll, que tocó a Gasly. Se reinicia la carrrera, Colapinto es 14°.
2: Stroll abanondó y Lawson se comió un pedazo que quedó en la pista , rompió algo y entró el VSC. También tocó a Piastri en la largada.
Largada: Verstappen superó a Norris, que pasó de largo y Russell lo superó. A Colapinto lo tocó Albonlo tapó por atrás. Igual está 16°, Gasly quedó 17°. Bortoletto chocó y Tsunoda en boxes.
A las 1 se largó la carrera, Con Franco Colapinto en el 15º lugar, con gomas duras, al igual que los Sauber. Alex Albon y Lewis Hamilton. El resto larga con gomas medias, excepto el 18° Kimi Antonelli, con blandas.
Yuki Tsunoda cambió motor y largó de boxes. FInalmente, no hubo lluvia y se larga en piso seco.
