El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El piloto de Aston Martin encendió la polémica en la Fórmula 1 tras las declaraciones del argentino, quien lo culpó del incidente de Bortoleto en Brasil

20 de noviembre 2025 · 12:46hs
Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto.

A horas del comienzo de la actividad del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto, quien lo criticó tras la carrera de hace dos semanas en Brasil por el incidente que protagonizó el canadiense con Gabriel Bortoleto.

En aquella maniobra, el brasileño intentó adelantar al Aston Martin en una curva, pero el mismo Stroll se desplazó hacia la izquierda cuando Bortoleto intentaba meter su auto por fuera, lo que derivó en un contacto y provocó el choque del Sauber contra el muro.

Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro. Es lo que hace cada vez”, expresó Colapinto en Interlagos, con el recuerdo de su incidente con el canadiense en el GP de México.

Franco Colapinto contiene a Stroll durante el GP de Bélgica.

La respuesta de Lance Stroll a Franco Colapinto

En las últimas horas del miércoles, el piloto de Aston Martin fue consultado sobre las declaraciones del argentino en San Pablo y no dudó en responder con dureza. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo ante la prensa según consignó Motorsport.

“No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, dijo Stroll con un tono irónico, a lo que los presentes le comentaron la situación del piloto de Alpine y agregó: “Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”.

En la misma línea, el canadiense continuó: “No sé. No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y no donde quiere estar. Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año”.

Colapinto aclaró la situación

Poco después, durante la conferencia de prensa oficial del GP de Las Vegas, los periodistas le mencionaron a Colapinto sobre los comentarios de Stroll, pero el pilarense intentó bajar el tono de la polémica.

Creo que fue en el calor del momento después de la carrera. El incidente con Gabri... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó -a Stroll-. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”, aclaró.

Para finalizar el ida y vuelta sin mayores problemas, el argentino concluyó: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en pista en las carreras. Hemos estado muy cerca uno del otro y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

