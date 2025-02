Alpine confirmó una importante alianza para el futuro de Franco Colapinto

De la misma manera, destacaron que esta alianza “amplía la presencia de Mercado Libre en el mundo del deporte, así como también en la Fórmula 1, y refuerza su compromiso con la innovación y el futuro del talento latinoamericano en el escenario global”. La empresa busca “inspirar, desafiar y conectar con una audiencia de millones de personas en todo el mundo” a través del deporte.

Alpine Mercado Libre.jpg

El apoyo de Mercado Libre a Colapinto

Al respecto, Colapinto afirmó que su llegada a la Fórmula 1 “es un sueño hecho realidad” y remarcó que “hacerlo con el respaldo de Mercado Libre le da un significado aún más especial”. El pilarense destacó que la empresa “revolucionó el comercio en América latina y que cree en el talento joven”, por lo que señaló “su compromiso con la innovación y la superación” que lo inspira cada día.

“Saber que me acompañan en esta nueva etapa con Alpine me da más fuerzas para seguir trabajando y representando a nuestra región en la Fórmula 1. Me enorgullece ser parte de este proyecto y estoy listo para seguir dejando mi huella en la máxima categoría del automovilismo”, concluyó el piloto de 21 años.