Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

El argentino finalizó 14° luego de que la prueba del sábado empezara con la autoeliminación de los dos McLaren. Ganó Verstappen

Gustavo Conti

18 de octubre 2025 · 15:33hs
Franco Colapinto finalizó 14º el accidentado sprint del GP de Estados Unidos, en Austin, la 18ª carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, su 13ª en Alpine. A las 18.30 será la clasificación para lo más importante, la carrera del domingo a las 16.

El inicio en la curva en V de la largada fue un caos. Una maniobra arriesgada del líder Oscar Piastri para internar superar a su compañero Lando Norris, terminó en un toque de Nico Hulkenberg y la cabriola sobre los dos McLaren que se rompieron y debieron abandonar, lo mismo que Fernando Alonso.

Colapinto esquivó como pudo el pandemonium que tenía por delante pero pinchó una cubierta en el toque de atrás de Lance Stroll y debió parar a cambiarla.

De las 19 vueltas del sprint solo 11 fueron de carrera porque en el final se tuvo que terminar con auto de seguridad por la imprudente maniobra de Lance Stroll sobre Esteban Ocon, que dejó a ambos afuera de carrera.

Colapinto apenas estuvo para mantenerse en pista y no terminar último por la sanción a Oliver Bearman de 10 segundos por una mala maniobra de superación a Kimi Antonelli por el octavo puesto.

Su compañero Pierre Gasly, en tanto, llegó a estar noveno en ese caótico inicio pero tampoco pudo mantener ritmo y finalizó 11°.

Ganó Max Verstappen y descontó 8 puntos a los McLaren, que ya ven cómo su sombra se agiganta. Su compañero Yuki Tsunoda, que avanzó un montón en la largada tocó mal a Isack Hadjar, pero no fue sancionado.

La grilla del sprint en Aust

La única FP en Austin

