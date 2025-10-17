La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

El argentino quedó a menos de una décima de su compañero Pierre Gasly, que pasó a la Q2 y larga 13º. Verstappen, la pole. La sprint de Austin, a las 14.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

17 de octubre 2025 · 18:52hs
El Alpine redecorado de Franco Colapinto

AP

El Alpine redecorado de Franco Colapinto, en la pista de Austin.
Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el corte clasificación para la carrera sprint del GP de Estados Unidos, en Austin, pero no pudo ser. Terminó a 98 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quedó afuera y partirá 17º este sábado, desde las 14. El francés clasificó 13º. Pole de Max Verstappen. A las 18.30 será la clasificación.

Colapinto masticó bronca por haber estado tan cerca de pasar a la Q2 de la sprint pero de todas formas, para la realidad de Alpine, el viernes resultó positivo. De nuevo estuvo a la altura de su compañero de equipo, al que superó en el único ensayo libre y luego perdió en la clasificación, pero en ambos casos por nada.

El argentino fue 12 milésimas más rápido que el francés en la FP y Gasly le bajó el tiempo en la Q1 por solo 98 milésimas. Y no solo superó a su compañero, sino a Oliver Bearman, por lo que superó el corte y luego clasificó 13º en la Q2.

Los Alpine quedaron cerca en un nutrido pelotón pero por supuesto todo le cuesta más y son los que más necesitan tener tres tandas de ensayos. No pudo ser por el formato y este sábado deberán correr primero, para luego clasificar para la carrera del domingo.

La Q3 en el COTA

Para la batalla por la pole, todos pusieron gomas de clasificación. Todo el mundo hizo solo una vuelta rápido, solo que un grupo lo hizo de entrada, como los Williams y George Russell, y el resto al final.

El británico establecía lo mejor pero se lo bajarían. El primero Nico Hulkenberg, que quedó adelante de las Ferrari. Aunque Lando Norris metería 1m 32,214s y se lo bajaría Max Verstappen, que se quedó con la pole delante de los McLaren y del alemán de Sauber.

La Q2 de la sprint

También con gomas medias, varios pilotos optaron por hacer solo una vuelta de clasificación, como Pierre Gasly, los Racing Bulls y Nico Hulkenberg.

Y el tiempo que hizo en el único intento le sirvió para quedar 13º, delante de Lance Stroll que cometió un error en las "eses" y Liam Lawson, al que le retiraron el tiempo por exceder los límites de pista. También quedó afuera el otro Racing Bulls y Kimi Antonelli, mientras que las Ferrari pasaron raspando.

Gasly quedó a 0,246s de Hamilton, que fue el último que pasó.

La Q1 en Austin para el GP de EEUU

Todos los pilotos salieron a clasificar con goma media, como estaban obligados. En la única práctica libre, sólo los Mercedes, los Racing Bulls y Ferrari usaron ese compuesto.

Colapinto salió enseguida a hacer tiempo, mientras que Gasly permaneció más en boxes. El argentino hizo un tiempo alto de 1m 36,600s, contra 1m 34,758s de Nico Hulkenberg.

Gasly, en tanto, varios minutos después, hizo 1m 35,358s, un tiempo malo pero 1,2s más rápido que el argentino. Mientras, a Gabriel Bortoletto le sacaron el tiempo.

El argentino fue a boxes, pero salió con el mismo caucho usado.

Colapinto mejoró mucho su registro, en 1m 35,246s que lo metía en Q2, pero Gasly se lo bajó por solo 98 milésimas y se metió en la Q2.

La única FP en Austin

