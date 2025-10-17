Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

El francés había sido mejor que el argentino en casi toda la tanda, pero Franco Colapinto lo sorprendió en el último instante. Se viene la qualy de la sprint.

Franco Colapinto y el casco especial que usará en Austin, México y Brasil, los próximos 3 GP de Fórmula 1.

Franco Colapinto finalizó 16º la única práctica libre del GP de Estados Unidos, en Austin , la 19ª carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, su 13ª en Alpine . Y lo más importante, terminó delante de su compañero Pierre Gasly . A las 18.30 ya habrá tanda que vale en serio, con la clasificación para la carrera sprint del sábado.

El formato de carrera sprint no es el más conveniente para equipos como el Alpine que precisan como nadie los ensayos. Siempre han experimentado mejoras de viernes a sábado y esa condición no la tendrán, porque les faltarán dos ensayos.

Así, todos los equipos probaron goma dura, que es la que más se usará en carrera, con tanques vacíos donde a Colapinto le costó marcar un tiempo decente y un segundo stint donde se cargó combustible y el argentino estuvo muy rápido. O sea, en ritmo de carrera.

Finalmente, los últimos diez minutos fueron el simulacro de clasificación. Y allí, en el último intento, después de que Gasly bajara su registro, Colapinto haría lo mejor del ensayo, ganándole la posición por apenas 12 milésimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979256094636855623&partner=&hide_thread=false It's Lando who leads Nico and Oscar!



Here's the full classification from practice here in Austin #F1 #USGP pic.twitter.com/jQ38DgPjvg — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Un primer ensayo con goma dura

Colapinto fue uno de los primero en salir, con goma dura, marcando 1m 40,201s, un tiempo muy alto. Liam lawson hacía 1m 37,462s.

El argentino enfrió dos vueltas y mejoró un poco en 1m 39,269s. Pierre Gasly hacía 1m 37,921s. Lando Norris clavaba 1m 36,126s para lo mejor entonces.

En el tercer intento de los pilotos de Alpine, de nuevo el francés fue el más veloz: 1m 36,819s contra 1m 37,465s del argentino. Verstappen clavaba 1m 35,426s.

Cuando abría el cuarto intento, Colapinto siguió de largo en la primera curva y la abortó, quejándose por problemas de estabilidad. Mientras Gasly mejoraba a 1m 36,541s. Hamilton bajaba todo: 1m 34,857s.

El argentino mejoraría algo en su nueva vuelta lanzada, donde lo perjudicó mucho tráfico: 1m 37,190s. Y salió una bandera roja por un pedazo del auto de Lance Stroll que quedó en el pavimento. A falta de 32 minutos, la pista se habilitó de nuevo, mientras Carlos Sainz se bajó del Williams por problemas de caja.

Goma dura y tanques llenos

Colapinto y Gasly volvieron a salir con duras y con tanques más llenos. Los tiempos se fueron altos: 1m 38,906s el argentino y 1m 38,703s del galo. Todo el mundo estuvo en la misma sintonía.

El segundo intento en esas condiciones de los Alpine fue con Gasly en 1m 38,824s y Colapinto perdiendo todo en el último sector: 1m 43,322s.

Pero en el siguiente giro Colapinto fue muy rápido: 1m 37,856s, contra 1m 38,370s de Gasly. Fue inclusive uno de los más rápidos en pista.

Colapinto haría 1m 38,529s en el siguiente intento, con Gasly yendo a boxes. A partir de ahí todos se guardaron.

Ultimo stint con gomas de clasificación

Finalmente, los últimos diez minutos fueron para probar clasificación. Yuki Tsunoda hacía 1m 34,531s para lo mejor de entrada.

Fernando Alonso mejoraba a 1m 33,639s, mientras Gasly quedaba a 1,065s. Colapinto quedaba a 1,510s del español, a 0,445s del francés.

Charles Leclerc se bajaba de la Ferrari por problemas de motor, mientras Norris clavaba 1m 33,294s.

Gasly fue a boxes, le tocaron el alerón delantero y volvió. El argentino no pasó por los pits e hizo el nuevo intento, luego de dos vueltas de enfriamiento.

El francés mejoró un poco: 1m 34,665s y Coalpinto le bajaría el tiempo en el final: 1m 34,653s, para finalizar 16°, delante de Gasly, de los que no marcaron tiempos como Sainz y Leclerc, y de Kimi Antonelli, que probó con medias.