Franco Colapinto quedó caliente tras la clasificación del viernes y no habló con la prensa en Austin

El argentino, que quiere más del Alpine, se enojó tras la clasificación para el sprint y habló sólo con el canal oficial de la Fórmula 1

Franco Colapinto no se conforma sólo con estar a la par de su compañero Pierre Gasly . El Alpine nuevamente lo frustró en un circuito con muchos baches como el de Austin y con un formato que no lo favoreció. Pese a eso, aspira a mejorar este sábado y usará la sprint para eso. Quiere más en la Fórmula 1 .

Colapinto es alguien al que se le nota en las expresiones lo que siente. En su caso, la procesión va por dentro y por afuera. Por eso, al terminar la actividad del viernes, quedó muy caliente, al punto de que no habló con los medios y sólo lo hizo con el canal oficial de la Fórmula 1, porque si no lo multaban .

El argentino dejó claro, una vez más, que no quiere estar de paso por la F-1 ni conformarse con incomodarlo a Gasly , al que superó en la única práctica libre pero luego no pudo hacerlo en la clasificación para la sprint por solo 98 milésimas .

Colapinto llegó al lugar donde lo aguardaba la prensa, el corralito, pero decidió no efectuar declaraciones. Estaba muy frustrado. Y sólo lo hizo con el canal de la F-1 por una cuestión protocolar. Ahí describió los problemas del Alpine, el poco tiempo para solucionarlo y la sensación de que podían estar mejor.

Qué dijo Franco Colapinto

En la comunicación con Stuart Barlow, su ingeniero de pista, Colapinto dijo que "la parte trasera está terminada amigo".

Luego lo explicó con más detalle: “Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y sólo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Tendremos que encontrar la solución”.

“Estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”, amplió.

Igual, resaltó que estuvieron "muy cerca de pasar a la Q2" y se mostró esperanzado en poder "mejorar el sábado": “No ha sido un día muy tranquilo y, con sólo una sesión de prácticas, no pudimos solucionar algunos de los problemas que hemos estado enfrentando ni afinar nuestro paquete. Creo que el coche tiene potencial y nuestra posición no refleja necesariamente dónde podríamos estar si logramos juntar todo”.