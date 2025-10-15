La Capital | Ovación | Fórmula 1

Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

El director del equipo, Toto Wolff, concluyó las negociaciones y apostó por un proyecto a largo plazo, con la mirada puesta en las nuevas reglamentaciones

15 de octubre 2025 · 11:18hs
Toto Wolff confirmó la pareja de pilotos de Mercedes y cerró las especulaciones en la Fórmula 1.

Se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y los equipos que no confirmaron sus dos butacas para el próximo año avanzan con las negociaciones para conformar su pareja de pilotos. Así fue como este miércoles Mercedes confirmó oficialmente la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli en 2026.

Luego de varias semanas de incertidumbre sobre las conversaciones del inglés junto a las autoridades de la escudería alemana, el equipo anunció que continuará como piloto principal en la próxima temporada, la cual contará con importantes cambios reglamentarios y además será su octava en la máxima categoría.

A su vez, el italiano también seguirá siendo parte esencial del equipo y, con apenas 19 años, afrontará su segunda temporada en la F1. El programa de jóvenes pilotos de Mercedes dio sus frutos y mantendrá a dos graduados de su Academia.

Al respecto, el director del equipo, Toto Wolff, celebró la renovación de su formación titular y destacó el trabajo en conjunto de los corredores. “Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue cuestión de tiempo, no de si lo haríamos. Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos”, aclaró.

“Me complace haberlo logrado. George y Kimi han demostrado ser una dupla sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos”, afirmó el jefe de Mercedes sobre Russell y Antonelli, quienes deberán cerrar la temporada actual de la mejor manera para luego enfocarse en los importantes cambios de 2026.

George Russell y Kimi Antonelli, un proyecto a largo plazo

Si bien no se dieron detalles sobre la extensión de los contratos de ambos pilotos, se espera que Mercedes haya cerrado acuerdos por varios años para los dos corredores, apostando a un proyecto a largo plazo.

“Estoy muy orgulloso de continuar nuestro viaje juntos. Todos estamos muy concentrados en que sea un éxito y, en mi caso personal, en aprovechar la que ha sido mi mejor temporada en la F1 hasta la fecha”, expresó Russell con entusiasmo por el futuro, luego de las negociaciones que retrasaron el anuncio varios meses.

En tanto, Antonelli agradeció la oportunidad de continuar en el equipo a pesar de su juventud y corta experiencia. “Estoy súper emocionado de seguir en el equipo. Todavía tenemos mucho por lograr en estas últimas seis carreras y lo daremos todo”, concluyó.

El camino de ambos pilotos con Mercedes

A sus 27 años, Russell afrontará su quinta temporada consecutiva con Mercedes, al cual se unió al programa de jóvenes pilotos en 2017. El británico fue campeón de GP3 y Fórmula 2 antes de realizar su debut en la F1 con Williams, donde tuvo un período de tres años de aprendizaje hasta su llegada al primer equipo de la escudería alemana.

Por otro lado, Antonelli fue un destacado juvenil de las categorías menores y ganó títulos de Fórmula 4 y Fórmula Regional, aunque su paso por la F2 no fue el esperado. De igual manera, Wolff apostó por él y le dio un ascenso prematuro a la F1, siendo confirmado para iniciar su camino en la Máxima con apenas 18 años. El italiano respondió y se convirtió en el tercer piloto más joven en subir al podio en la historia del deporte.

