Semana del clima Rosario: la FNGA, los acuerdos, los alcances y la mirada hacia la edición 2026

En el año de su 35° aniversario, la FNGA organizó la primera Semana del Clima de Rosario, con amplia participación y una gran agenda climática.

En el mes de agosto, Rosario fue escenario de un acontecimiento inédito para la región: la Semana del Clima Rosario 2025, la Primera Semana del Clima de Sudamérica , organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) junto a la Municipalidad de Rosario. Durante cinco días, la ciudad se convirtió en un espacio de intercambio abierto para debatir sobre los desafíos del cambio climático; entre ellos el desarrollo productivo, el financiamiento climático, la transición energética, la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria, la producción sostenible, la generación de empleo verde y el rol de los gobiernos locales frente a una agenda global que exige respuestas concretas.

Para la FNGA , la Semana del Clima representó mucho más que un evento puntual. En el año de su 35° aniversario , fue la expresión de una forma de trabajo que la fundación sostiene desde sus orígenes: convocar a diversos actores, promover el diálogo entre sectores que no siempre coinciden y generar espacios donde las diferencias puedan transformarse en acuerdos. El proceso contó además con el impulso de los High Level Champions de la COP, referentes designados por Naciones Unidas para vincular la agenda climática global con los territorios y los distintos sectores de la sociedad.

El evento se desarrolló entre los días 19 y 23 de agosto , con su sede principal en la Terminal Fluvial, y fue concebido como un encuentro abierto, plural y transversal. A lo largo de la semana se realizaron más de 60 actividades , entre paneles, talleres, conferencias y espacios de diálogo, con la participación de más de 200 oradores provenientes de 14 países .

Se estima que alrededor de 1.800 personas asistieron a las distintas actividades, tanto representantes institucionales como público general. El perfil de quienes participaron fue amplio: funcionarios locales y provinciales, representantes del sector privado, organizaciones ambientales, universidades, sindicatos, organismos internacionales, jóvenes estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

El evento también contó con la participación de representantes del sector agropecuario de Santa Fe y la región centro, incluidos productores, cooperativas y entidades vinculadas a la bioeconomía, quienes aportaron su mirada sobre los desafíos y oportunidades de una transición climática compatible con la producción.

A lo largo de las jornadas, se abordaron diversos temas vinculados a la agenda climática actual, siendo uno de los puntos centrales el análisis de cómo los gobiernos locales y las regiones pueden acceder a herramientas de financiamiento, inversiones y mecanismos que permitan llevar adelante políticas climáticas concretas. Se discutieron experiencias vinculadas a bonos verdes, seguros climáticos y financiamiento multilateral, siempre con foco en la posibilidad de transformar los debates en proyectos reales.

También se puso sobre la mesa la relación entre cambio climático y producción, un eje sensible para una región como Santa Fe. En ese sentido, los espacios de intercambio permitieron debatir cómo compatibilizar desarrollo económico, cuidado ambiental y generación de empleo.

En el cierre del evento se firmó la Declaración de la Semana del Clima Rosario 2025, suscrita por intendentes y representantes institucionales. En ese documento se expresaron compromisos para avanzar en políticas públicas locales orientadas a la acción climática, fortalecer la adaptación frente a eventos extremos y promover una transición energética y productiva sostenible.

La Cumbre Panamericana de Biocombustibles

Dentro de la Semana del Clima se llevó adelante la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, organizada por la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el acompañamiento de la FNGA.

La Cumbre se realizó entre el 19 y el 21 de agosto y tuvo un enfoque específico: debatir el rol de los biocombustibles en la transición energética. Contó con la participación de representantes de gobiernos, asociaciones productivas, empresas, universidades y organismos internacionales.

Durante la Cumbre se llevaron adelante dos encuentros centrales: el II Congreso Panamericano de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y el Congreso sobre Biocombustibles para el Sector Terrestre. En esos espacios se discutieron cuestiones vinculadas a marcos regulatorios, inversión, innovación tecnológica y generación de empleo.

Uno de los principales resultados de la Cumbre fue la firma de una declaración de compromisos promovida por el IICA y la CPBIO. A través de este acuerdo, distintas instituciones y organizaciones de la región se comprometieron a trabajar de manera conjunta para impulsar políticas públicas, cooperación regional y condiciones favorables para el desarrollo de biocombustibles sostenibles, incluidos los combustibles de aviación.

35 años de FNGA: balance y proyección institucional

En el marco del 35° aniversario de la Fundación Nueva Generación Argentina, la realización de la Semana del Clima Rosario 2025 puede leerse como una síntesis de su recorrido institucional. A lo largo de más de tres décadas, la FNGA ha promovido espacios de encuentro entre distintos sectores, con la convicción de que los grandes desafíos requieren diálogo, articulación y consensos.

La Semana del Clima reafirmó ese camino y abrió nuevos desafíos hacia adelante: sostener los vínculos construidos, dar continuidad a los acuerdos alcanzados y seguir generando instancias de trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

La experiencia dejó una conclusión clara: la acción climática es inseparable del desarrollo local, y solo puede avanzar si se construye desde los territorios, con participación, acuerdos y responsabilidad compartida.

Proyección internacional y continuidad del trabajo

Un aspecto relevante para la FNGA fue que el trabajo desarrollado durante la Semana del Clima Rosario 2025 no se agotó en el evento local. Los contenidos, diagnósticos y vínculos construidos en Rosario formaron parte de una agenda más amplia que continuó desarrollándose en espacios internacionales estratégicos.

En ese sentido, parte de lo trabajado durante la Semana del Clima fue llevado posteriormente a la Semana del Clima de Nueva York, uno de los principales encuentros climáticos globales, así como también a la COP30, donde la experiencia de Rosario fue presentada y compartida en distintos ámbitos de diálogo. Esta continuidad permitió reforzar vínculos, profundizar debates y posicionar la perspectiva territorial y productiva de la región en discusiones de alcance global.

La Semana del Clima Rosario 2025 recibió un feedback muy positivo por parte de la comunidad ambiental internacional, incluyendo referentes de alto nivel del sistema climático global. En particular, representantes y High Level Champions de la COP y del sistema de Naciones Unidas destacaron el enfoque del evento, su carácter multisectorial y la capacidad de convocar actores productivos, sociales y gubernamentales en un mismo espacio de diálogo. Ese reconocimiento fue acompañado por un fuerte entusiasmo en torno a la continuidad del proceso, con especial interés en el desarrollo de futuras ediciones.

Hacia la Semana del Clima Rosario 2026

Con ese horizonte, la FNGA ya se encuentra trabajando en la edición 2026 de la Semana del Clima Rosario, con el objetivo de dar continuidad a la experiencia, profundizar los ejes abordados y consolidar el evento como un espacio de referencia regional para la discusión climática.

En la próxima edición se buscará ahondar aún más en la temática del sector productivo agropecuario regional, especialmente en relación con Santa Fe y la región centro, manteniendo la impronta original de la Semana del Clima: el diálogo abierto, la diversidad de actores y la construcción de consensos.

Otro de los objetivos para la edición 2026 es la incorporación de nuevos aliados y socios estratégicos, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan fortalecer el alcance del evento y ampliar las capacidades de trabajo conjunto.

En ese marco, la FNGA ya se encuentra en contacto con los organizadores de la próxima Conferencia de las Partes (COP), que se realizará en Turquía, con el objetivo de continuar integrando la experiencia de Rosario a los procesos de diálogo y planificación de la agenda climática global.

De cara al futuro, el desafío será sostener y profundizar este camino: transformar el intercambio en políticas, los acuerdos en acciones y las redes construidas en proyectos concretos. Para la FNGA, la Semana del Clima Rosario se consolida así como parte de un proceso de largo plazo, con identidad local, vocación regional y proyección internacional.