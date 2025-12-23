La Capital | FNGA | clima

Semana del clima Rosario: la FNGA, los acuerdos, los alcances y la mirada hacia la edición 2026

En el año de su 35° aniversario, la FNGA organizó la primera Semana del Clima de Rosario, con amplia participación y una gran agenda climática.

23 de diciembre 2025 · 13:02hs
Semana del clima Rosario: la FNGA, los acuerdos, los alcances y la mirada hacia la edición 2026

En el mes de agosto, Rosario fue escenario de un acontecimiento inédito para la región: la Semana del Clima Rosario 2025, la Primera Semana del Clima de Sudamérica, organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) junto a la Municipalidad de Rosario. Durante cinco días, la ciudad se convirtió en un espacio de intercambio abierto para debatir sobre los desafíos del cambio climático; entre ellos el desarrollo productivo, el financiamiento climático, la transición energética, la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria, la producción sostenible, la generación de empleo verde y el rol de los gobiernos locales frente a una agenda global que exige respuestas concretas.

Para la FNGA, la Semana del Clima representó mucho más que un evento puntual. En el año de su 35° aniversario, fue la expresión de una forma de trabajo que la fundación sostiene desde sus orígenes: convocar a diversos actores, promover el diálogo entre sectores que no siempre coinciden y generar espacios donde las diferencias puedan transformarse en acuerdos. El proceso contó además con el impulso de los High Level Champions de la COP, referentes designados por Naciones Unidas para vincular la agenda climática global con los territorios y los distintos sectores de la sociedad.

El evento se desarrolló entre los días 19 y 23 de agosto, con su sede principal en la Terminal Fluvial, y fue concebido como un encuentro abierto, plural y transversal. A lo largo de la semana se realizaron más de 60 actividades, entre paneles, talleres, conferencias y espacios de diálogo, con la participación de más de 200 oradores provenientes de 14 países.

Se estima que alrededor de 1.800 personas asistieron a las distintas actividades, tanto representantes institucionales como público general. El perfil de quienes participaron fue amplio: funcionarios locales y provinciales, representantes del sector privado, organizaciones ambientales, universidades, sindicatos, organismos internacionales, jóvenes estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

El evento también contó con la participación de representantes del sector agropecuario de Santa Fe y la región centro, incluidos productores, cooperativas y entidades vinculadas a la bioeconomía, quienes aportaron su mirada sobre los desafíos y oportunidades de una transición climática compatible con la producción.

A lo largo de las jornadas, se abordaron diversos temas vinculados a la agenda climática actual, siendo uno de los puntos centrales el análisis de cómo los gobiernos locales y las regiones pueden acceder a herramientas de financiamiento, inversiones y mecanismos que permitan llevar adelante políticas climáticas concretas. Se discutieron experiencias vinculadas a bonos verdes, seguros climáticos y financiamiento multilateral, siempre con foco en la posibilidad de transformar los debates en proyectos reales.

También se puso sobre la mesa la relación entre cambio climático y producción, un eje sensible para una región como Santa Fe. En ese sentido, los espacios de intercambio permitieron debatir cómo compatibilizar desarrollo económico, cuidado ambiental y generación de empleo.

En el cierre del evento se firmó la Declaración de la Semana del Clima Rosario 2025, suscrita por intendentes y representantes institucionales. En ese documento se expresaron compromisos para avanzar en políticas públicas locales orientadas a la acción climática, fortalecer la adaptación frente a eventos extremos y promover una transición energética y productiva sostenible.

La Cumbre Panamericana de Biocombustibles

Dentro de la Semana del Clima se llevó adelante la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, organizada por la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el acompañamiento de la FNGA.

La Cumbre se realizó entre el 19 y el 21 de agosto y tuvo un enfoque específico: debatir el rol de los biocombustibles en la transición energética. Contó con la participación de representantes de gobiernos, asociaciones productivas, empresas, universidades y organismos internacionales.

Durante la Cumbre se llevaron adelante dos encuentros centrales: el II Congreso Panamericano de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y el Congreso sobre Biocombustibles para el Sector Terrestre. En esos espacios se discutieron cuestiones vinculadas a marcos regulatorios, inversión, innovación tecnológica y generación de empleo.

Uno de los principales resultados de la Cumbre fue la firma de una declaración de compromisos promovida por el IICA y la CPBIO. A través de este acuerdo, distintas instituciones y organizaciones de la región se comprometieron a trabajar de manera conjunta para impulsar políticas públicas, cooperación regional y condiciones favorables para el desarrollo de biocombustibles sostenibles, incluidos los combustibles de aviación.

35 años de FNGA: balance y proyección institucional

En el marco del 35° aniversario de la Fundación Nueva Generación Argentina, la realización de la Semana del Clima Rosario 2025 puede leerse como una síntesis de su recorrido institucional. A lo largo de más de tres décadas, la FNGA ha promovido espacios de encuentro entre distintos sectores, con la convicción de que los grandes desafíos requieren diálogo, articulación y consensos.

La Semana del Clima reafirmó ese camino y abrió nuevos desafíos hacia adelante: sostener los vínculos construidos, dar continuidad a los acuerdos alcanzados y seguir generando instancias de trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

La experiencia dejó una conclusión clara: la acción climática es inseparable del desarrollo local, y solo puede avanzar si se construye desde los territorios, con participación, acuerdos y responsabilidad compartida.

Proyección internacional y continuidad del trabajo

Un aspecto relevante para la FNGA fue que el trabajo desarrollado durante la Semana del Clima Rosario 2025 no se agotó en el evento local. Los contenidos, diagnósticos y vínculos construidos en Rosario formaron parte de una agenda más amplia que continuó desarrollándose en espacios internacionales estratégicos.

En ese sentido, parte de lo trabajado durante la Semana del Clima fue llevado posteriormente a la Semana del Clima de Nueva York, uno de los principales encuentros climáticos globales, así como también a la COP30, donde la experiencia de Rosario fue presentada y compartida en distintos ámbitos de diálogo. Esta continuidad permitió reforzar vínculos, profundizar debates y posicionar la perspectiva territorial y productiva de la región en discusiones de alcance global.

La Semana del Clima Rosario 2025 recibió un feedback muy positivo por parte de la comunidad ambiental internacional, incluyendo referentes de alto nivel del sistema climático global. En particular, representantes y High Level Champions de la COP y del sistema de Naciones Unidas destacaron el enfoque del evento, su carácter multisectorial y la capacidad de convocar actores productivos, sociales y gubernamentales en un mismo espacio de diálogo. Ese reconocimiento fue acompañado por un fuerte entusiasmo en torno a la continuidad del proceso, con especial interés en el desarrollo de futuras ediciones.

Hacia la Semana del Clima Rosario 2026

Con ese horizonte, la FNGA ya se encuentra trabajando en la edición 2026 de la Semana del Clima Rosario, con el objetivo de dar continuidad a la experiencia, profundizar los ejes abordados y consolidar el evento como un espacio de referencia regional para la discusión climática.

En la próxima edición se buscará ahondar aún más en la temática del sector productivo agropecuario regional, especialmente en relación con Santa Fe y la región centro, manteniendo la impronta original de la Semana del Clima: el diálogo abierto, la diversidad de actores y la construcción de consensos.

Otro de los objetivos para la edición 2026 es la incorporación de nuevos aliados y socios estratégicos, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan fortalecer el alcance del evento y ampliar las capacidades de trabajo conjunto.

En ese marco, la FNGA ya se encuentra en contacto con los organizadores de la próxima Conferencia de las Partes (COP), que se realizará en Turquía, con el objetivo de continuar integrando la experiencia de Rosario a los procesos de diálogo y planificación de la agenda climática global.

De cara al futuro, el desafío será sostener y profundizar este camino: transformar el intercambio en políticas, los acuerdos en acciones y las redes construidas en proyectos concretos. Para la FNGA, la Semana del Clima Rosario se consolida así como parte de un proceso de largo plazo, con identidad local, vocación regional y proyección internacional.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la manana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

la aceleradora ambiental, una nueva propuesta de la fnga

La Aceleradora Ambiental, una nueva propuesta de la FNGA

el desafio de la democracia en america latina: 35 anos de compromiso civico

El desafío de la democracia en América Latina: 35 años de compromiso cívico

35 anos de liderazgo: el presente y futuro del programa joven argentina

35 años de liderazgo: el presente y futuro del Programa Joven Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento: qué le pasó

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Los fiscales del caso confirmaron que hay 16 personas detenidas, entre ellas una mujer que será imputada como la organizadora de uno de los grupos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Policiales

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Ovación
Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos
Ovación

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Amigo secreto de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central

Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

Policiales
Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

La Ciudad
Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario
La Ciudad

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: Nación se lava las manos
La Ciudad

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales