35 años de liderazgo: el presente y futuro del Programa Joven Argentina

La FNGA celebró la entrega de diplomas de su programa emblema, y reafirma su apuesta por la formación de jóvenes líderes

Con emoción, reflexión colectiva y un profundo sentido de propósito, la Fundación Nueva Generación Argentina celebró el cierre de la 35° Edición del Programa Joven Argentina, una iniciativa que desde hace más de tres décadas promueve la formación de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y la transformación social.

El encuentro final tuvo lugar en el Palacio de Los Leones y contó con la presencia del intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin. Allí no solo se puso punto final a un año de intenso trabajo, sino que también se incorporó a más de 30 jóvenes a una red que ya supera los 1.400 graduados, muchos de ellos activamente involucrados en los principales desafíos sociales, políticos y ambientales de la región y del país. Es que la propuesta se enfoca en despertar vocaciones, fortalecer capacidades de liderazgo y promover una mirada crítica sobre la realidad que nos atraviesa.

Como cada año, uno de los pilares más valorados de Joven Argentina fue el intercambio con referentes de relevancia nacional e internacional. Académicos, representantes de la sociedad civil, empresarios, políticos y diplomáticos formaron parte del ciclo de encuentros semanales, que se desarrolló desde mediados de mayo hasta finales de noviembre.

Este espíritu de apertura y vinculación también se reflejó en nuestras actividades extracurriculares, como las visitas a la Bolsa de Comercio de Rosario y el directorio del Diario La Capital, además del viaje institucional a la ciudad de Buenos Aires. Para muchos, este último fue un punto de inflexión: una oportunidad concreta para comprender cómo se construyen las políticas públicas, cómo se toman decisiones estratégicas y cómo se articula entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Participación en la Semana del Clima y la Cena Aniversario

En línea con la agenda de sostenibilidad que impulsa la Fundación, los miembros de Joven Argentina tuvieron la posibilidad de participar activamente en la Semana del Clima Rosario 2025, organizada junto a la Municipalidad de Rosario. Allí aportaron ideas, colaboraron en tareas logísticas y contribuyeron especialmente en acciones de comunicación y acompañamiento técnico.

Al mismo tiempo, este 2025 tuvo un condimento simbólico especial: celebramos nuestros 35 años de trayectoria en el emblemático Hall Central de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la presencia de autoridades de instituciones locales, el sector empresario, representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, graduados del Programa y, por supuesto, los jóvenes protagonistas de esta edición.

Un cierre que abre nuevos caminos

La Edición 2025 concluyó con la misma convicción que atraviesa al Programa desde sus inicios: creer que las juventudes pueden -y deben- ocupar un rol central en la construcción de nuestro futuro. “Nos propusimos formar a líderes conscientes. Capaces de escuchar antes de decidir y de construir antes de confrontar. Preparados para involucrarse, para trabajar con otros y para imaginar un país más justo y sostenible.” menciona Ignacio Polenta, Director del Programa.

El éxito de cada cohorte nos obliga a reflexionar, no solo sobre lo logrado, sino sobre el horizonte de posibilidades que Joven Argentina debe alcanzar para cumplir su promesa fundacional a largo plazo.

En un contexto que demanda liderazgos éticos, estratégicos y colaborativos, el Programa se consolida como mucho más que un ciclo de formación: es una plataforma de transformación cívica que hoy se prepara para dar un salto cualitativo en alcance, profundidad e impacto.