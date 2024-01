Implicancias del DNU de Javier Milei en el comercio exterior

En esta misma línea, el DNU derogó una serie de artículos que enumeraban causales de suspensión y eliminación del Registro a partir de la comisión de ciertos delitos o infracciones. También se abolieron una serie de artículos referidos a obligaciones complementarias de los Despachantes de Aduana, tales como la de contar con libros rubricados.

Análogamente, el DNU eximió a los importadores y exportadores de la obligación de inscribirse a un registro para llevar adelante operaciones de comercio exterior y ordenó la digitalización de todos los procedimientos aduaneros, con excepciones, evitando la necesidad de presentar documentos por duplicado y agilizando los trámites aduaneros.

Además, se incorporó al C.A. el artículo 120, a partir de lo cual toda normativa relativa a operaciones de comercio exterior deberá publicarse en un medio oficial y electrónico, previendo un plazo suficiente entre la publicación de las medidas y la entrada en vigor de las mismas.

Por otra parte, los importadores y exportadores que fueren suspendidos preventivamente durante el curso de un sumario disciplinario por plazos de hasta 45 días, que puede ser prorrogado por otro periodo igual, podrán pedir el levantamiento de la medida.

En cuanto a la libre circulación de las mercaderías, desde la entrada en vigor del DNU, la Aduana ya no podrá detener el proceso de despacho hasta que se procese la denuncia y el declarante constituya la garantía que corresponda, trámite que implicaba retener en zona primaria la mercadería afectada durante meses. No obstante, se prevén algunas excepciones, tales como las mercaderías sujetas a prohibiciones de carácter no económico.

En otro orden de ideas, fue derogada por el DNU la Ley 25.626, la cual prohibía la importación de neumáticos usados o recauchutados, con ciertas excepciones. Esta prohibición apuntaba a reducir la generación de residuos de gestión compleja.

A partir de la modificación de los artículos 266 y 323 del C.A., el DNU habilita a los importadores y exportadores a solicitar que se les sea detallado con anticipación el tratamiento aduanero que se le concederá a la mercadería que estos ingresen o egresen del país.

El Decreto también modifica el artículo 280, por el cual de ahora en más será voluntaria la presentación de una declaración anticipada que notifique el arribo de la mercadería por parte del importador, salvo excepciones.

Por último, el DNU establece que de ahora en adelante, solamente el Congreso podrá fijar nuevas prohibiciones de carácter económico, restándole al Poder Ejecutivo tal competencia.