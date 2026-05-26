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Comenzó el Programa Joven Argentina en su Edición 2026

26 de mayo 2026 · 21:20hs
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Comenzó el Programa Joven Argentina en su Edición 2026

La Fundación Nueva Generación Argentina dio inicio a su emblemático programa enfocado en la formación de jóvenes líderes con visión global, espíritu solidario y compromiso ambiental.

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