Rosario se encamina a ser una ciudad 100% led

En los últimos 5 años se cuadruplicó la cantidad de artefactos colocados. Se prevé que a finales de 2027 la totalidad de la ciudad tenga esta tecnología

La Municipalidad de Rosario, a través del plan de modernización del alumbrado público, viene trabajando en forma sostenida para reemplazar las viejas luces de sodio por luminarias con tecnología led, que ofrecen un servicio más eficiente, económico, sostenible y de telegestión, además de mayor seguridad en los entornos. También desarrolló un moderno sistema de iluminación led en sitios emblemáticos de la ciudad que permiten homenajear y celebrar distintas fechas con un sistema de última generación, a través de una amplia gama de colores y motivos temáticos.

El objetivo es llegar a tener, a finales de 2027, el 100% de la ciudad iluminada con tecnología led. La modernización del alumbrado público, con un sistema inteligente y totalmente interconectado, redundará en la disminución del consumo energético y una menor emisión de gases de efecto invernadero - GEI), como parte del Plan Local de Acción Climática (PLAC) Rosario 2030.

Hasta diciembre de 2019 la ciudad contaba con un 20% de sus luminarias con tecnología led. Entre 2019 y 2024, el municipio instaló 46.600 artefactos led en 35 barrios, llegando al 70% del parque lumínico con dicha tecnología. En 2025 se colocaron 12.181 nuevas luminarias led en barrios, avenidas, parques y plazas, con lo que se alcanzó el 84% de luces con sistema led en toda la ciudad.

En 2026 está prevista la instalación de otras 10 mil luminarias, cifra que permitirá llegar al 95% de la ciudad con luces led. La colocación y recambio de luminarias es llevado adelante por personal de la Dirección de Alumbrado Público, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

Modernización del alumbrado

El sistema de iluminación inteligente basado en tecnología led, interconectado y con un nivel de iluminación apropiado para cada rincón de la ciudad, colabora en la generación de entornos seguros, y a la vez brinda un servicio más eficiente, económico y sostenible.

La incorporación de este equipamiento mejora notablemente la visibilidad de los entornos, ofreciendo una luz potente y focalizada, a diferencia de los globos convencionales que emiten una luz más difusa.

Además, el recambio a led también reduce los costos de mantenimiento en iluminación, ya que dichos artefactos poseen mayor vida útil y proporciona un ahorro energético por cada unidad instalada del 40%, permitiendo una utilización más eficaz de la energía.

Su uso disminuye la contaminación y sienta las bases operativas para el desarrollo de una ciudad inteligente, permitiendo mayor celeridad en la gestión de los reclamos y más eficiencia a la hora de prestar el servicio: un sistema de telegestión constituye una herramienta de control y supervisión para obtener datos e información en tiempo real sobre el comportamiento y la operatividad de cada luminaria, la detección temprana de posibles fallas (adelantándose al reclamo o la consulta del vecino en el 147), el horario de encendido, apagado y su consumo.

Economía Circular

Desde el año 2022, el Municipio lleva adelante un plan de recuperación de luminarias de sodio que han sido sustituidas por las nuevas de tecnología led, que consiste en seleccionar las luces más aptas para convertirlas a led, a través de un kit de tecnología y un fuerte reacondicionamiento, que incluye limpieza, pintura y adaptación mecánica y eléctrica, que redunda en la extensión de la vida útil de la luminaria, bajo idénticas condiciones de eficiencia energética.

Iluminación ornamental

También posee un sistema de iluminación led de última generación en sitios emblemáticos de la ciudad que permiten homenajear y celebrar distintas fechas con un sistema de última generación y una amplia gama de colores y motivos temáticos.

Los espacios donde se utiliza esta tecnología son el Monumento Nacional a la Bandera (avenida Belgrano y Córdoba); el Aura (entre los galpones 13 y 15 de Costa Nueva, frente al río Paraná); la Pelota (Parque Nacional a la Bandera) el Barquito de Papel (rotonda de avenida Carballo y avenida Francia); el Corpóreo Rosario (Moreno y el río, Parque de las Colectividades); plaza 25 de Mayo (Córdoba, Laprida, Buenos Aires y Santa Fe); Monumento a Manuel Belgrano (bulevar Oroño y avenida Lugones, parque Independencia); la Fuente de las Utopías (bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano) y la Fuente de La Favorita (bulevar Oroño y avenida Dante Alighieri, parque Independencia).

La utilización del sistema de luces se realiza de acuerdo a un cronograma que incluye fechas patrias; efemérides locales, nacionales e internacionales; celebraciones significativas a nivel local y fechas establecidas por el Concejo Municipal.

Durante las fechas patrias incluidas en el calendario nacional, por ejemplo este lunes 25 de mayo, o en la semana de la bandera, todos los espacios se iluminan con color celeste y dicha ornamentación puede extenderse por varios días. Además, en conmemoración a la independencia de distintos países, los sitios se iluminan con los colores de cada bandera.

Plan Local de Acción Climática Rosario 2030

El Plan Local de Acción Climática (PLAC) Rosario 2030 es una herramienta de planificación estratégica del gobierno que permite optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos, internos y externos, para hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente que conserve su escala humana, preservando los recursos y la calidad de vida para las personas, ante la problemática de cambio climático.

El cambio climático se refiere a las transformaciones que se producen a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos que tiene como principal motor a las actividades humanas. Este fenómeno conlleva impactos adversos, daños y pérdidas en la naturaleza, incluyendo a las personas. Las comunidades más vulnerables –que han sido las que menos contribuyeron al cambio climático actual– se ven afectadas de manera desproporcionada.

En ese marco, los gobiernos han acordado un conjunto de medidas que permiten hacer frente a los impactos del cambio climático, e intentar limitar su profundización. Esto involucra el desarrollo de instrumentos de planificación, como por ejemplo el Plan Local de Acción Climática, acompañados de sistemas de monitoreo que favorezcan procesos transparentes de constante mejora y aprendizaje.

Entre los objetivos del PLAC, están promover el uso de energías limpias, impulsar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, generando las capacidades necesarias para afrontar los efectos del cambio climático con la participación activa de los diferentes actores de la ciudad.

El PLAC propone una serie de proyectos que tienen una meta de reducción para el año 2030 del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, compuesto por un 5% en energía, un 10% en materia de residuos y un 7% en lo relacionado a la movilidad.