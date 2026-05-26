La UNR relanza su Incubadora de Empresas con foco en startups El programa de la Facultad de Ciencias Económicas cumple 18 años y se reinventa con dos nuevos tracks y un evento de relanzamiento el 28 de mayo 26 de mayo 2026 · 21:25hs

La Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció el relanzamiento de su Incubadora de Empresas, un programa con 18 años de trayectoria que ahora apunta a convertirse en un sistema integral de aceleración de startups con proyección regional.

La renovación implica dos líneas de trabajo diferenciadas. El Track Despegue está orientado a estudiantes y graduados universitarios, con el objetivo de que sus proyectos queden listos para presentarse ante fondos de inversión en un plazo de cuatro meses. El Track Semillero, en cambio, apunta a chicos de primaria y secundaria, con foco en despertar vocaciones emprendedoras desde temprana edad a través de herramientas como el prototipado básico y la validación de ideas.

Bajo la dirección de Oscar Morales y la coordinación de Javier Capucci, la incubadora se propone democratizar el acceso a herramientas de innovación y fortalecer el ecosistema productivo de Rosario.

El relanzamiento tendrá su acto central el jueves 28 de mayo a las 19:30 hs en el Salón de Actos de la facultad (Bv. Oroño 1263). El evento, denominado "Un panel que une generaciones", contará con las palabras de apertura del intendente de Rosario, Dr. Pablo Javkin, con la presencia del rector de la UNR, Franco Bartolacci, y del decano de la facultad, Javier Eduardo Ganem. Como expositores principales participarán dos egresados de la casa: Alejandro Larosa (fyo / AgroFy / Endeavor) y Horacio Angeli (Grupo Transatlántica).

El encuentro cerrará con un brindis, junto a autoridades, empresarios y estudiantes, a las 21 hs. Para consultas de prensa: [email protected] . Para patrocinios y alianzas: [email protected] .