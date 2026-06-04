La Capital | La Ciudad | venta

Cuál es el mejor termómetro: el viejo mercurio, los digitales y la novedad del galio

En temporada de virosis y fiebre "reaparecen" en lo hogares de Rosario los termómetros. Cuáles se usan en la actualidad. Precios y demanda

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

4 de junio 2026 · 08:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
El termómetro

El termómetro, una herramienta indispensable en tiempos de gripe y otras virosis

Arrancó la temporada de virosis en Rosario. La gripe A pica en punta respecto de otras afecciones típicas del frío, y por eso, a la par de la venta de paracetamol e ibuprofeno en las farmacias locales aumenta la demanda de termómetros. ¿Cuáles son las opciones? ¿Tienen todos la misma utilidad? La Capital consultó al Colegio de Farmacéuticos para conocer qué instrumentos para medir la temperatura en domicilio son los más utilizados.

Marianela Ruani, farmacéutica, miembro del colegio profesional dijo que, efectivamente, son cada vez más las personas que se acercan por estos días a su farmacia de confianza para comprar un termómetro nuevo o conocer qué alternativa es la más eficaz. "Todavía hay personas que buscan los de mercurio", reconoció.

Esos termómetros se prohibieron en la Argentina en 2020 por Ley debido a su toxicidad. La fabricación, la importación y la venta están canceladas desde entonces. Pero por décadas fueron los que se usaban y hay hogares en los que todavía existen. En el imaginario popular son los que tienen más precisión, aunque no es así ya que los digitales o los que contienen galio en lugar de mercurio tienen la misma utilidad.

>>Leer Más: Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

"Hace seis años que no se venden ni fabrican. Sin embargo, hay gente que sigue viniendo a buscarlos. Les ofrecemos los de galio, que los reemplazan. Son parecidos en su forma a los de mercurio, son más chatitos", ejemplifica la farmacéutica.

Los termómetros digitales

Desde que salieron de escena los termómetros de mercurio, la opción más ofrecida es la del termómetro digital. "Tienen ventajas porque son seguros, miden en forma rápida (en 30 o 60 segundos) y son los más aptos para los chicos que quizá no se quedan quietos cuando es necesario medirles", dice Ruani.

¿Por qué mucha gente siente que no miden correctamente los digitales? "A veces generan dudas, es cierto que nos preguntan. Lo que puede pasar es que de un año a otro o con el correr de los meses la batería se gaste y eso los descalibra, entonces no coincide el síntoma con lo que muestra el termómetro", señala la profesional. No conviene cambiar la pila, por el costo.

Es común que en una casa haya más de uno. Tal vez está el digital y si quedan dudas se usa el de galio.

galio termómetro 1
Los termómetros de galio son parecidos en su estructura a los de mercurio

Los termómetros de galio son parecidos en su estructura a los de mercurio

"Respecto al digital, se pueden tener dos y entonces ante la duda, se chequea", menciona la farmacéutica.

También existen los infrarrojos que se pusieron "de moda" en pandemia para medir rápidamente la temperatura cuando es necesario chequearlo en grupos grandes de persona. "Aunque se venden, en especial para bebés, en general su usan en eventos masivos, no son los más comunes en domicilio".

"Solemos recomendar para usar en casa el digital. Es rápido, seguro (el de galio puede romperse) y es económico, y apto para todas las edades", dice Ruani.

De todo modos el termómetro de galio no tiene toxicidad, es "ecológico".

¿Fiebre o febrícula?

De acuerdo a la mayoría de las guía científicas esto son los valores que se tienen en cuenta:

  • Febrícula: Temperatura corporal entre 37.3° y 37.9°
  • Fiebre: Temperatura corporal igual o mayor a 38 °

Los precios de los termómetros

Existe una gran variedad de marcas. Los más accesibles de los digitales cuestan alrededor de los 5 mil pesos. Y en general se ubican en un promedio de 8 a 10 mil pesos, siendo los más caros los de 12 mil.

Los que contienen galio van desde los 7.500 a 12 mil pesos.

El método ambulatorio para medir la fiebre en el hogar es colocarlo en la axila.

Noticias relacionadas
Matías Bottoni en sus tratamientos en España

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Los pasillos de La Favorita ya palpitan el cierre.

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

el tiempo en rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Larguísima columna este miércoles recorrió el centro de Rosario, en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos

Ni Una Menos en Rosario: multitudinaria marcha contra la violencia machista

Ver comentarios

Las más leídas

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Lo último

Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%

Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%

Se dio el encuentro: Tim Payne conoció al influencer argentino que lo convirtió en un fenómeno viral

Se dio el encuentro: Tim Payne conoció al influencer argentino que lo convirtió en un fenómeno viral

Agroactiva 2026: Roldán dijo presente con la participación de siete empresas locales

Agroactiva 2026: Roldán dijo presente con la participación de siete empresas locales

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

El joven nadador de Echesortu realiza una innovadora rehabilitación. Los médicos recomiendan no interrumpir el tratamiento y la familia necesita fondos para sostenerlo

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria
Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
La Región

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Ovación
En Newells, uno de los desafíos pasa por hacer brillar a una de las últimas joyas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, uno de los desafíos pasa por hacer brillar a una de las últimas joyas

En Newells, uno de los desafíos pasa por hacer brillar a una de las últimas joyas

En Newell's, uno de los desafíos pasa por hacer brillar a una de las últimas joyas

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Policiales
Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

La Ciudad
Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el Estadio Arena del Parque Independencia está avanzado en un 85%

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cuál es el mejor termómetro: el viejo mercurio, los digitales y la novedad del galio

Cuál es el mejor termómetro: el viejo mercurio, los digitales y la novedad del galio

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para quemar un búnker
Policiales

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Zoom

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas

Echan a sacerdote exorcista que dijo que los ovnis son en realidad demonios
Información General

Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Información General

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
La Ciudad

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000

Losada: Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores
Política

Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores"

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?
Motores

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad
Educación

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus
Policiales

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
La región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión

Qué son los incel: Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
Información General

Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Javkin y la presentación de Mil65: Siempre hay paz cuando no hay indiferencia
La Ciudad

Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio