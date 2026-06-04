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Solo el 5% de los argentinos considera que la educación es el principal problema del país

Un informe de Argentinos por la Educación reveló que la enseñanza ocupa el séptimo lugar entre las preocupaciones sociales. La satisfacción con las políticas educativas sigue por debajo del 30%

4 de junio 2026 · 09:17hs
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En Argentina

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En Argentina, la educación se ubica en el séptimo lugar dentro del ranking de los principales problemas del país

Aunque la crisis educativa ocupa un lugar cada vez más visible en el debate público, apenas el 5% de los argentinos considera que la educación es el principal problema del país. La preocupación se ubica detrás de temas como la economía, la política, el desempleo y la inseguridad, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación.

El relevamiento, titulado "Percepción social sobre la educación y la política educativa", fue realizado por Valentina Gabrielli, Tomás Besada y Eugenia Orlicki a partir de datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

Los resultados muestran que la educación ocupa el séptimo lugar entre las principales preocupaciones de la población argentina y que la mayoría de las personas se muestra insatisfecha con las políticas educativas implementadas en los últimos años.

Una preocupación que no logra convertirse en prioridad

La situación no es exclusiva de Argentina. En América Latina, apenas el 3,4% de la población menciona a la educación como el principal problema de su país. En cambio, las principales preocupaciones son la inseguridad (19,1%) y los problemas económicos (18,1%).

Brasil y Uruguay son las únicas excepciones regionales. En Brasil, el 10% de los encuestados ubica a la educación como el principal problema nacional, mientras que en Uruguay esa cifra alcanza el 8%.

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En Argentina, el informe muestra que la preocupación por la educación tuvo altibajos en las últimas dos décadas. Alcanzó niveles cercanos al % en 2006 y 2011, volvió a crecer en 2017 y cayó hasta 3,4% en 2020. Desde entonces recuperó terreno hasta llegar al 5% registrado en 2024.

"La educación mantiene una presencia constante en las preocupaciones sociales, aunque compite con problemas económicos, políticos y de seguridad que concentran una mayor atención de los ciudadanos", señalaron los autores del estudio.

Mujeres, jóvenes y sectores altos, los más preocupados

El relevamiento detectó diferencias según género, edad y nivel socioeconómicos. Las mujeres muestran una preocupación ligeramente superior a la de los hombres. Mientras el 7 % de las mujeres considera que la educación es el principal problema del país, entre los varones la cifra se ubica en el 6 %.

También existe una brecha vinculada al nivel de ingresos. El 8% de las personas de nivel socioeconómico alto menciona a la educación como principal preocupación, mientras que en los sectores bajos ese porcentaje desciende al 6%.

Por edad, los grupos más jóvenes son quienes manifiestan mayor inquietud. Entre las personas de 26 a 40 años, el 7% ubica a la educación como el principal problema nacional, mientras que entre los mayores de 61 años la proporción baja al 4%.

Baja satisfacción con las políticas educativas

El informe también analizó la percepción ciudadana sobre la política educativa nacional entre 2018 y 2026.

Los resultados muestran niveles de aprobación bajos y fluctuantes. Durante la mayor parte del período, la satisfacción con las políticas educativas se movió entre el 20% y el 35%. El punto más alto se registró entre 2019 y comienzos de 2020, cuando rozó el 45%. Luego cayó hasta uno de sus niveles más bajos en 2022, cerca del 20%.

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Aunque desde 2023 se observa una recuperación parcial, en marzo de 2026 la satisfacción volvió a ubicarse alrededor del 28%. Además, la política educativa aparece en el octavo lugar dentro del ranking de satisfacción ciudadana, por delante únicamente de áreas como salud e infraestructura.

Para Valentina Gabrielli, coautora del informe, existe una paradoja entre la importancia que la sociedad le asigna a la educación y el lugar que ocupa entre las prioridades públicas.

"La educación figura entre los siete principales problemas del país para los argentinos, pero no llega al top tres de las prioridades en ningún año de la encuesta", señaló.

El desafío de volver a poner la educación en agenda

Los especialistas consultados coinciden en que las urgencias económicas y sociales terminan desplazando la discusión educativa.

Inés Insua, investigadora de la Universidad de San Andrés, advirtió que resulta difícil construir transformaciones profundas si la educación permanece fuera de las prioridades públicas. Santiago Poy, investigador del Conicet, sostuvo que esa tensión se observa especialmente en los barrios populares, donde la escuela sigue siendo vista como una herramienta de progreso, pero al mismo tiempo debe responder a demandas sociales cada vez más complejas.

Desde el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), en tanto, señalaron que la aparente indiferencia reflejada en las encuestas es consecuencia de años en los que la educación perdió centralidad en la agenda política.

Según plantearon, el desafío pasa por recuperar el papel de la escuela pública como una institución capaz de reducir desigualdades y ampliar oportunidades en una sociedad atravesada por múltiples crisis.

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