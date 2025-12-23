Otro premio más para Fideo: Ángel Di María se quedó con el Olimpia de plata 2025 Distinguieron a la estrella máxima de Central, uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Y Tapia le entregó la nueva camiseta de la selección 23 de diciembre 2025 · 08:51hs

Ángel De Brito con el premio recibido este lunes por la noche después de un año jugando con la camiseta de Central.

Ángel Di María no podía cerrar 2025 de mejor manera: recibió este lunes el Olimpia de plata en fútbol durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en Buenos Aires. En la terna compitió con sus excompañeros de la selección argentina Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

Fideo completó una temporada de ensueño: concretó su ansiado regreso a Central, su club amado, para ser figura destacada, convertir muchos goles y erigirse claramente como el futbolista más importante del certamen, además de disfrutar la adjudicación del título de campeón de la Liga Profesional que los dirigentes le otorgaron al Canalla por ser el equipo que más puntos sumó en los torneos Apertura y el Clausura.

En 2024 los ganadores del Olimpia de plata en fútbol fueron Emiliano Martínez (también se llevó el de oro) y el Toro capitán y goleador de Inter, que esta vez no pudo repetir el logro.

Embed - ¡DI MARÍA y el OLIMPIA DE PLATA 2025! Además, el delantero subió al escenario para recibir un reconocimiento por su aporte invaluable a las conquistas de la selección argentina. Le otorgó una plaqueta y una camiseta con el número 11 y su nombre, el presidente de la AFA, Claudio Tapia. >>Leer más: El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno" Todos los ganadores del Olimpia Ajedrez : Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Artes Marciales Mixtas : Lucas Ganin, Ailín Pérez , Kevin Vallejos

: Lucas Ganin, , Kevin Vallejos Atletismo : Florencia Borelli , Joaquín Gómez, Elián Larregina

: , Joaquín Gómez, Elián Larregina Automovilismo : Agustín Canapino , Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

: , Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto Básquetbol : Facundo Campazzo , Luciana Delabarba, José Vildoza

: , Luciana Delabarba, José Vildoza Billar : José Oliva, Valentino Oliveto , Luisina Ponzio

: José Oliva, , Luisina Ponzio Bochas : Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

: Lucas Hecker, Candela Molina, Boxeo : Evelin Bermúdez , Fernando Martínez, Kevin Ramírez

: , Fernando Martínez, Kevin Ramírez Canotaje : Aramis Sánchez Ayala , Manuel Tripano, Agustín Vernice

: , Manuel Tripano, Agustín Vernice Cestoball : Selene Casemayor, Santiago Díaz , Micaela Guimarey

: Selene Casemayor, , Micaela Guimarey Ciclismo : Julieta Benedetti , Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

: , Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar Deportes de invierno : Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Equitación : Manuel Chechic , Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

: , Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz Esquí náutico : Eugenia De Armas , Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

: , Francisco Giorgis, Tobías Giorgis Esgrima : Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella , Augusto Servello

: Catalina Sol Borrelli, , Augusto Servello E-Sport: Lucía Dubra

E-Sport (equipo): Leviatán , 9Z, Bestia, Isurus, KRÜ, ShindeN image (1)

, 9Z, Bestia, Isurus, KRÜ, ShindeN Fútbol : Ángel Di María , Lautaro Martínez, Leandro Paredes

: , Lautaro Martínez, Leandro Paredes Futsal : Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo , Lucas Granda

: Nelson Barrientos, , Lucas Granda Gimnasia : Lucía González, Julieta Lucas , Daniel Villafañe

: Lucía González, , Daniel Villafañe Golf : Ángel Cabrera , Ricardo González, Emiliano Grillo

: , Ricardo González, Emiliano Grillo Handball : Pedro Martínez, Diego Simonet , Rosario Urban

: Pedro Martínez, , Rosario Urban Hockey sobre césped : Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Hockey sobre patines : Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Judo : Mariano Coto , Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

: , Tomás Quinteros, Galo Villavicencio Karate : Juan Ignacio Gallardo , Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

: , Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco Lucha : Camila Amarilla, Agustín Destribats , Iván Llano

: Camila Amarilla, , Iván Llano Motociclismo : Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

: Luciano Benavides, Marco Morelli, Natación : Macarena Ceballos, Agostina Hein , Ulises Saravia

: Macarena Ceballos, , Ulises Saravia Pádel : Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

: Delfina Brea, Federico Chingotto, Paralímpicos : Iñaki Basiloff , Mariela Delgado, Brian Impellizeri

: , Mariela Delgado, Brian Impellizeri Patín : Facundo Nieva Biza , Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

: , Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez Pato : Justo Bermúdez , Martín Lemme, Facundo Taberna

: , Martín Lemme, Facundo Taberna Pelota : Facundo Andreasen , Santiago Andreasen, Lis García Calderón

: , Santiago Andreasen, Lis García Calderón Polo : Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola

: Adolfo Cambiaso (h), y Bartolomé Castagnola Remo : Santino Menín , Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

: , Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas Rugby : Santiago Carreras , Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

: , Juan Cruz Mallía, Julián Montoya Softbol : Luciano Biondi , Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

: , Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz Taekwondo : Ignacio Espíndola , Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

: , Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz Tenis : Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Tenis de mesa : Horacio Cifuentes , Ana Codina, Santiago Lorenzo

: , Ana Codina, Santiago Lorenzo Tiro : Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez , Fernanda Russo

: Joaquín Cisneros, , Fernanda Russo Turf : Kevin Banegas, Francisco Goncalves , Martín Valle

: Kevin Banegas, , Martín Valle Vóleibol : Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2003266675043631198&partner=&hide_thread=false CHIQUI TAPIA le entregó a ÁNGEL DI MARÍA la camiseta que utilizará la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/BkXmlRDj7s — dataref (@dataref_ar) December 23, 2025