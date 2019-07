En el décimo aniversario del lanzamiento de su disco "Cantora" y a casi diez años de su partida, nuevamente la agrupación Rock con Perfume de Mujer rinde tributo a Mercedes Sosa con un recorrido por las canciones más emblemáticas del cancionero popular. El homenaje a una de las grandes voces de Latinoamérica se realizará hoy, a las 16, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, con entrada libre y gratuita y es a beneficio del comedor Caritas Felices y el Centro Cultural Manos a la Obra por lo cual se recibirán juguetes y alimentos no perecederos. En caso de lluvia la actividad se realizará mañana a la misma hora.

El show contará con las actuaciones de Lorena Bogado, Adriana Coyle, Mica Racciatti, Tweety Campione, Mirna Manassero, Evelina Sanzo, Dorana Milva, Soledad Gauna, Gena Garay, Isabel Puebla, Cris M. Blanc, Cecilia Abecasis, Ike Parodi, Vicky Alancay, Franz Funes, Andrés Garbero, Jacobo López, Iván Tarabelli, Andy Cossani, Rubén Grivarello, Guido Lucarelli, el Ballet Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Gabriela Natalia Vizgarra, entre otras invitadas e invitados.

Bogado, impulsora y productora del espectáculo, explicó el origen de este colectivo de artistas rosarinas y las razones para homenajear a una de las mujeres más destacadas de Argentina. "Rock con Perfume de Mujer nace a principios del año 2014 en el contexto histórico del 50 aniversario del rock nacional, en el cual la mujer jamás había tenido reconocimiento alguno. Fue el primer colectivo de músicas de la ciudad donde más de 30 artistas tuvimos la necesidad y tomamos impulso para que se reconozca el aporte de la mujer, no solo en el rock, sino en la música popular argentina. Tan es así que desde ese entonces al día de hoy venimos reivindicando a aquellas que hicieron historia como en nuestras propuestas «Homenaje a las pioneras del Rock Nacional», «MujerES Tango» y, en este caso «Cantora: Homenaje a Mercedes Sosa».

La intérprete añadió que, además del aspecto musical, la agrupación apunta a una reivindicación del género femenino en distintos campos. "No solo pretendemos homenajear a las mujeres que han hecho historia en este género destacando su lugar y su aporte a la cultura nacional, sino que nuestra propuesta artística busca que cada una de las artistas, desde su disciplina y enfoque, realice un aporte al debate necesario sobre las problemáticas, desigualdades y estigmatizaciones que aún se sostienen".

Para Bogado, la figura de Mercedes Sosa trasciende su música hasta transformarse en un ícono. "Mercedes representa lucha, historia, felicidad, sufrimiento y compromiso, el pilar fundamental de nuestra música popular, símbolo de la cultura popular latinoamericana. Me representa no solo su obra musical, sino su búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Hay dos frases que me marcaron y que llevo como bandera: «Cantante es el que puede y cantor el que debe», y la otra, «Una es cantora porque tiene una buena voz, hay que saber qué es lo que una quiere decir con el canto»", recordó.

Otras participantes del homenaje sumaron su punto de vista sobre la artista tucumana. Adriana Coyle aseguró que "Mercedes es la voz de la tierra misma, la voz que entremezcló culturas y estilos diferentes, la que defendió derechos y dio posibilidades a todos. Entre las mujeres argentinas es la que mas habló sobre pertenencias reales. Fue y será la mejor intérprete de cualquier estilo, generosa con sus colegas y con aquellos que pocos conocían. Abrió puertas para todos", afirmó.

Evelina Sanzo destacó el rol precursor de Sosa para darle visibilidad al trabajo femenino en la música popular. "Para mi Mercedes Sosa es una gran maestra de la interpretación, como una madre de la expresión argentina. Siempre les muestro algún video de ella a mis alumnxs más jóvenes. Ella cantaba con poesía a nuestra tierra, con una sencillez y calidad expresiva que la han convertido en el ícono indiscutible que es hoy, referente para mi generación y para todas las generaciones que vendrán. Cuando canté en el escenario de Cosquín, en enero de 2016, fue imposible no recordarla. Su irrupción allí le abrió puertas no sólo a ella, sino simbólicamente a muchas otras mujeres. Sin dudas es la gran cantora argentina".

Por su parte, Mirna Manassero apuntó: "Mercedes Sosa representa la voz que dice, el sonido dibujado que transporta y nos lleva a ese momento, a ese lugar; es un decir mágico, transmite, nos hace llorar, reír, recordar. Mercedes es la voz de todas. Es también la mujer que se atrevió, dentro del folclore, a ampliar su cancionero y cantar todo lo que quería maravillosamente bien".

Mercedes Sosa falleció a los 74 años, el 4 de octubre de 2009 a raíz de una disfunción renal. Había nacido en Tucumán el Día de la Independencia en 1935. Era descendiente de calchaquíes, hija de un obrero de la industria azucarera y una lavandera.

A escondidas de sus padres, una joven Mercedes ganó un concurso radiofónico para cantantes noveles y en 1962 lanzó su primer álbum, "La voz de la zafra", prefigurando lo que iba a ser el Movimiento del Nuevo Cancionero.

Luego la historia es más conocida: jalonada por la popularidad y algunos discos memorables, fue censurada por la dictadura militar (1976-1983), por lo que tuvo que exiliarse en Europa, donde prosiguió con su trabajo con grandes figuras iberoamericanas de la canción. Tras su regreso a Argentina en los 80 su sonido se atrevió al tango, el jazz y el rock.

Su último trabajo fue "Cantora: un viaje íntimo", editado en 2009, en el que interpretó 34 canciones a dúo con otros tantos artistas latinoamericanos.