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El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas

La temperatura máxima estaría a la baja, rondando los 13º

17 de junio 2026 · 23:22hs
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El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 18 de junio en Rosario posibles lluvias aisladas y un descenso de la temperatura máxima, que no superaría los 13º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste y ráfagas de hasta 50 km/h, un registro de 12º y cielo nublado, mientras que a la mañana hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, ya con los termómetros marcando 10º. En la tarde siguen las bajas probabilidades de lluvias aisladas, con una máxima de apenas 13º bajando a 11º en la noche.

El viernes tendría nubosidad variable, con un aumento de la máxima (que rondaría los 17º) y un leve descenso de la mínima (que no bajaría de 9º).

Para el sábado se anuncia cielo parcialmente nublado, con una máxima de 15º y una mínima de 6º.

El domingo tendría 16º de máxima, 8º de mínima y cielo mayormente nublado.

El lunes estaría parcialmente nublado, con un descenso en los registros: 14º de máxima y 5º de mínima.

El martes estaría un poco más frío, con una máxima de 13º, una mínima de 4º y cielo parcialmente nublado.

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