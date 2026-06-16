La Capital | Zoom | Andrés Calamaro

Andrés Calamaro llega a Rosario con su gira "Como Cantor"

El cantante volverá a presentarse en la ciudad el 4 de septiembre. Promete una noche cargada de clásicos y canciones que hace tiempo no interpreta en vivo

16 de junio 2026 · 19:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Andrés Calamaro vuelve a Rosario con un show en el Metropolitano

Andrés Calamaro vuelve a Rosario con un show en el Metropolitano

Andrés Calamaro sigue sumando kilómetros y escenarios. Tras anunciar su sexto show en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de su gira "Como cantor", el músico confirmó un nuevo recital en Rosario.

El cantante anunció una fecha en una de las ciudades que nunca falta en sus recorridos por el país. Su última visita fue hace menos de un año, el 21 de noviembre de 2025, cuando se presentó a orillas del Paraná en la Playa de la Música, donde reunió a mas de 9000 personas. Ahora, "El Salmón" volverá a encontrarse con el público rosarino el viernes 4 de septiembre en el Metropolitano (Junín 501).

Su show "Como Cantor" —nombre tomado de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro con la que el músico se identifica desde hace años— propone el canto como expresión vital y territorio común. Un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro sostenido por una banda de gran fuerza y solidez sonora. La noche del 4 de septiembre, repasará los grandes clásicos que marcaron su carrera y recuperará algunas canciones que hace tiempo no interpreta en vivo, en un show que promete combinar nostalgia y el repertorio que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del rock argentino.

>> Leer más: Andrés Calamaro: "Amor y gratitud es una combinación humana imbatible"

Las entradas para Andrés Calamaro

Las entradas para Andrés Calamaro tendrán una instancia de pre venta a partir del miércoles 17 a las 12. El jueves 18 comenzará la venta general a partir de las 12.

Los tickets se pueden adquirir a través de la página turboentrada.com, en la boletería del Metropolitano o en Mitre 737. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital acceden a un sorteo exclusivo y a 20% de descuento.

>> Leer más: Andrés Calamaro: el eterno Salmón

Noticias relacionadas
Joaco Escalante presenta el 18 de junio su segundo disco de estudio, Cuando el mundo no giraba al revés

Joaco Escalante presenta su segundo disco en el Teatro Lavardén

La nominada al Oscar Renate Reinsve protagoniza Backrooms, uno de los fenómenos recientes que atisba un nuevo horizonte para el cine

La crisis del cine de franquicias y el ascenso del terror independiente

La banda británica Pulp se presentó por tercera vez en Argentina, ante un Movistar Arena repleto.

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Los colores del mal: Negro es uno de los títulos más elegidos por los usuarios para este fin de semana

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Ver comentarios

Las más leídas

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Lo último

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Dibu Martínez será finalmente el arquero ante Argelia. Juega Messi, Lisandro Martínez le ganó la pulseada a Otamendi y el 9 será Lautaro
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

Por Isabella Di Pollina
Economía

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Newells Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Newell's Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Ovación
Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Policiales
La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Ciudad
El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista
La Ciudad

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden
Política

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera más controlada

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera "más controlada"

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio
La Ciudad

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación