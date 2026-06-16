Andrés Calamaro llega a Rosario con su gira "Como Cantor" El cantante volverá a presentarse en la ciudad el 4 de septiembre. Promete una noche cargada de clásicos y canciones que hace tiempo no interpreta en vivo 16 de junio 2026 · 19:08hs

Andrés Calamaro vuelve a Rosario con un show en el Metropolitano

Andrés Calamaro sigue sumando kilómetros y escenarios. Tras anunciar su sexto show en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de su gira "Como cantor", el músico confirmó un nuevo recital en Rosario.

El cantante anunció una fecha en una de las ciudades que nunca falta en sus recorridos por el país. Su última visita fue hace menos de un año, el 21 de noviembre de 2025, cuando se presentó a orillas del Paraná en la Playa de la Música, donde reunió a mas de 9000 personas. Ahora, "El Salmón" volverá a encontrarse con el público rosarino el viernes 4 de septiembre en el Metropolitano (Junín 501).

Su show "Como Cantor" —nombre tomado de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro con la que el músico se identifica desde hace años— propone el canto como expresión vital y territorio común. Un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro sostenido por una banda de gran fuerza y solidez sonora. La noche del 4 de septiembre, repasará los grandes clásicos que marcaron su carrera y recuperará algunas canciones que hace tiempo no interpreta en vivo, en un show que promete combinar nostalgia y el repertorio que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Las entradas para Andrés Calamaro Las entradas para Andrés Calamaro tendrán una instancia de pre venta a partir del miércoles 17 a las 12. El jueves 18 comenzará la venta general a partir de las 12. Los tickets se pueden adquirir a través de la página turboentrada.com, en la boletería del Metropolitano o en Mitre 737. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital acceden a un sorteo exclusivo y a 20% de descuento. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dosdosuno Prensa (@dosdosunoprensa) >> Leer más: Andrés Calamaro: el eterno Salmón