Susana Giménez se mostró feliz y a través de un video anunció que va a ser "abuela"

"Le hice hacer una eco. Va a tener cuatro cachorritos. Yo la veo tan flaquita", comentó la conductora de TV abrazada a su perra y contenta por convertirse en "abuela". “Tengo acá una galletita para que venga y muestre su embarazo. ¡Rita vení! Está famélica, come todo el día”, deslizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Gimenez (@gimenezsuok)

La conductora, que está alejada de los medios, aseguró que tenía muchas ganas de compartir la noticia en sus redes. "Les quería contar eso porque habían visto el noviazgo con Beto", expresó. Susana Giménez indicó que ella fue testigo de la "noche de bodas" de sus perros, pero no imaginó que iban a quedar preñada de manera inmediata.

"Yo no pensé que iba a quedar embrazada. Estaban... bueno... abotonados... y se cayeron desde el primer piso por las escaleras. La perra grita, gritaba y gritaba. Le habrá dolido pobre. Y dije «no, no quedó».... pero sí, ¡quedó embarazada!", describió la conductora en el video que enseguida se hizo viral.

Rita, la perra que conquistó a Su

Susana Giménez debió soportar varios dolores de cabeza por culpa de Rita, la Vizsla que compró cuando arrancó la cuarentena por la pandemia por el coronavirus. Luego de que realizara varios destrozos en su casa de Barrio Parque, en mayo se la llevó a Punta del Este, pero sus aventuras no tuvieron fin.

Uno de las situaciones más desopilantes se produjo en abril cuando la perra entró en su segundo celo. Con el fin de evitar que arruine los sofás de la casa le compró una tanga negra, algo que le costó demasiado ponérsela. “Le estamos poniendo la bikini. Es una tanga para que no manche nada, además se va a casar”, explicó la diva en un video que compartió en sus redes en su momento.

Anonadada por la bombacha que le vendieron, la mostró en cámara y agregó: “Mirá qué amor. Mirá lo que es”. La encargada de ponérsela fue una de sus amigas, a quien le hizo una fuerte advertencia: “No la tortures, eh. Despacito. Correte que tapás la filmación. Ellos se van a casar. ¡No van las patas ahí!”.

Con mucho humor la mujer en cuestión le pidió que “cerrara la boca” para que la perrita no se exaltara y Su explotó. “Callate porque te arranco las mechas. Ay no, pobre. No le gusta”, exclamó Susana al ver a la perra con su rara prenda íntima y solo a la diva se le ocurrió disfrazarla de tal manera.