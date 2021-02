Pata Villanueva, en estado delicado luego de sufrir un accidente en su casa

Los hijos de la ex modelo, Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, hicieron los trámites correspondientes en la Cancillería para poder ingresar a Uruguay, que tiene cerradas sus fronteras por la pandemia de coronavirus y solo permite el ingreso de ciudadanos uruguayos, residentes o quienes viajen por casos muy puntuales. Tras llegar en vuelo privado, los hijos de Pata se acercaron al sanatorio dónde no les permitieron el ingreso por no haber realizado aún la cuarentena correspondiente.

“No tenían la autorización para entrar a la clínica, pero les dijimos que por razones humanitarias por lo menos tenía que bajar un médico a explicarles cuál era la situación de su mamá. Y así lo están haciendo", precisó el abogado. Sobre el estado de salud de Pata, aseguró: “Lo único que nos han informado es que es muy delicado”. Y se mostró agradecido tanto con el personal del sanatorio como con las autoridades consulares uruguayas y la Dirección de migración, que permitieron el traslado de los hijos de la ex modelo por un tema “humanitario”, ya que se encuentra en “serio peligro de muerte”.