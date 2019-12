Murió Danny Aiello, el actor icónico de "Hechizo de luna"

Danny Aiello, actor de clásicos como "Las calles del infierno'', "Hechizo de luna', "Érase una vez en América'' y "Haz lo correcto", falleció el jueves a los 86 años. Aiello murió el jueves por la noche tras una breve enfermedad, dijo su publicista, Tracey Miller.

En un tuit, Cher lamentó el deceso de "un actor de comedia genial". Ambos protagonizaron "Hechizo de luna" en 1987, y la actriz lo recordó como "uno de los momentos más felices de su vida". El actor Michael Rapaport tuiteó que Aiello fue una "gran inspiración'' y el actor Kirk Acevedo expresó que "hemos perdido a un gran actor''.

Reconocible por su contextura fornida y su voz ronca, Aiello se inició en la actuación pasados sus treinta años tras haber sido líder sindical, e interpretó a tipos rudos durante décadas. Sin embargo, saltó a la fama como el desaventurado novio al que Cher abandona en la exitosa comedia de Norman Jewison. Su desilusión contribuyó a las risas, y aunque no fue nominado a un Premio de la Academia (Cher y Olympia Dukakis ganaron en sus categorías), Aiello recibió un aluvión de ofertas para trabajar.

"Vivir en Nueva York me entrenó para cualquier papel", dijo en una entrevista en 1997. "He visto gente asesinada, apuñalada. Tengo cicatrices en la cara. Tengo memoria emocional cuando trabajo; la idea es simplemente recrearlo. Lo he visto y lo he vivido. He interpretado a mafiosos, maestros, pero la mayor parte de mi trabajo ha sido en el área policial. Y por eso la policía de Nueva York me adora".

El vivaz actor se convirtió en un favorito de directores como Woody Allen, que lo usó en la obra de Broadway "La bombilla que flota", así como en "La rosa púrpura del Cairo" y "Días de radio".

Otro de sus admiradores fue Spike Lee, quien para "Haz lo correcto" le dio el papel de gerente de una pizzería de Brooklyn. Inicialmente, Lee le había ofrecido el rol a Robert De Niro, pero Aiello terminó dando una actuación memorable que le mereció una nominación al Oscar.