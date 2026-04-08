Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

La línea +Hogares cuenta con un financiamiento del 75% del valor de la propiedad con préstamos en UVA: qué ingresos piden, las tasas y cómo iniciar el trámite

En el marco del regreso de los créditos hipotecarios , el Banco Nación mantiene activa su línea +Hogares , una de las principales referencias del mercado para quienes buscan acceder a la vivienda propia. Se trata de préstamos ajustados por UVA, lo que implica que tanto la deuda como la cuota evolucionan en línea con la inflación.

La entidad financia hasta el 75% del valor de la propiedad, por lo que el solicitante debe contar con el 25% restante . Este esquema permite que la cuota inicial se acerque al valor de un alquiler, aunque con el riesgo de actualización por inflación a lo largo del tiempo.

El préstamo se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). El sistema de amortización es francés, con cuotas mensuales, y la garantía es hipotecaria en primer grado.

La línea está disponible para un amplio universo de solicitantes: trabajadores en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, jubilados y pensionados. También pueden acceder empleados del sector público que cobren sus haberes en la entidad, incluyendo empresas con participación estatal.

La solicitud se inicia de forma online a través del sitio del Banco Nación, aunque la presentación de la documentación y la finalización del trámite requieren instancia presencial.

Cuánto se necesita ganar para acceder

El nivel de ingresos resulta determinante para calificar. Para un crédito a 20 años, con una tasa del 6% nominal anual para clientes del banco, la cuota inicial ronda los $914.418. En ese caso, los ingresos familiares necesarios ascienden a $3.657.670, con un mínimo de $1.828.835 para el titular.

Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota inicial baja a $808.619, mientras que los ingresos requeridos se reducen a $3.234.476 entre titulares y codeudores.

En cambio, para quienes no perciben su salario en el Banco Nación, las condiciones se endurecen: la tasa sube al 12% y la cuota inicial supera el millón de pesos. En un crédito a 20 años, el ingreso familiar exigido escala a $4.674.111, con una cuota de $1.168.528.

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Requisitos para solicitar el crédito

El acceso depende de la estabilidad laboral y la capacidad de demostrar ingresos formales. Los empleados en planta permanente deben acreditar al menos un año de antigüedad, con seis meses en el puesto actual. En el caso de contratados, se exige un mínimo de 12 meses en el empleo.

Los trabajadores autónomos deben demostrar dos años de actividad desde su inscripción en Ganancias, mientras que los monotributistas necesitan dos años desde su registro y al menos uno en la categoría actual.

Además, el solicitante no debe registrar antecedentes negativos en el sistema financiero en los últimos 12 meses y debe estar calificado en “situación estándar” según el Banco Central.

Para iniciar el trámite, el Banco Nación exige presentar DNI y comprobantes de ingresos según el perfil del solicitante. En relación de dependencia, se requieren los últimos tres recibos de sueldo. Autónomos y monotributistas deben acreditar inscripción, pagos y certificación de ingresos, mientras que jubilados deben presentar sus últimos haberes.

También es necesario contar con la información del inmueble y avanzar luego con la tasación correspondiente.

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Las condiciones del crédito

La línea contempla distintos destinos, como compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda. Para vivienda única, la tasa parte del 6% TNA fija, mientras que para segunda vivienda o propiedades de mayor valor asciende al 12%.

El monto máximo alcanza hasta 189.000 UVAs para vivienda única y hasta 315.000 UVAs en otros casos. Los plazos pueden extenderse hasta 30 años para adquisición, mientras que en refacción o ampliación se reducen a 15 años.

En construcción, el desembolso se realiza por etapas, con un esquema progresivo sujeto al avance de obra.

El crédito no cobra comisión por tasación y exige un seguro de vida sobre el saldo de deuda, que cubre el banco. Además, permite cancelaciones anticipadas parciales o totales. Si se realizan en los primeros meses, se aplica una comisión del 4%, que luego se elimina.