La Capital | La Región | tránsito

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Luego del colapso de una alcantarilla, que interrumpió la circulación, la provincia financió la reparación temporal en el corredor de jurisdicción nacional

8 de abril 2026 · 14:20hs
La ruta nacional 34 permaneció cinco días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva. (Foto: El Eco de Sunchales).

La ruta nacional 34 permaneció cinco días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva. (Foto: El Eco de Sunchales).
Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Tras cinco días de corte total, la ruta nacional 34 quedó nuevamente habilitada al tránsito a la altura de la localidad de Lehmann, en el departamento Castellanos, luego de que se completaran los trabajos de reparación provisoria en una alcantarilla colapsada que había generado un riesgo estructural severo para la circulación vehicular.

El colapso fue detectado de manera fortuita por personal de la comuna de Lehmann, lo que derivó en inspecciones técnicas que confirmaron el deterioro interno de la estructura y obligaron a disponer el cierre inmediato del corredor. La interrupción afectó tanto al tránsito regional como al de larga distancia en una de las arterias nacionales más importantes del territorio santafesino.

Si bien se trata de una ruta de jurisdicción nacional, el gobierno de Santa Fe decidió intervenir ante la falta de una respuesta inmediata por parte de Vialidad Nacional. De acuerdo con lo explicado por el director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Mauro Bertorino, la instrucción fue acelerar todos los pasos necesarios para restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

La solución adoptada consiste en la colocación de caños aliviadores de alta densidad, que permiten restituir el paso vehicular de manera provisoria mientras se aguarda la construcción y colocación de los módulos definitivos. Según precisó el funcionario, esta etapa transitoria demandará alrededor de 20 días, tiempo necesario para la fabricación a medida de las estructuras que reemplazarán la alcantarilla dañada.

corte ruta 34 Lehmann 1

Cuello de botella

Durante el período de corte, el tránsito pesado fue desviado por rutas provinciales y caminos secundarios que no estaban preparados para soportar ese volumen, lo que provocó daños significativos en la infraestructura vial de la región. Frente a esta situación, la provincia anunció que realizará un relevamiento y gestionará ante la Nación algún tipo de resarcimiento por las roturas ocasionadas.

La reapertura del tramo se concretó con un operativo especial de seguridad vial y señalización, aunque las autoridades advirtieron que la solución actual es provisoria y que la obra definitiva será clave para evitar nuevos episodios de riesgo en este sector estratégico para la producción y la logística del centro y centro-norte santafesino.

Tránsito complicado

El corte total de la ruta nacional 34 generó fuertes complicaciones para el tránsito, con un impacto directo en la actividad productiva, el transporte de cargas, viajeros y la movilidad cotidiana entre Rafaela, Sunchales y otras localidades del departamento Castellanos. A la interrupción de una de las principales arterias del centro-norte santafesino se sumó un extendido régimen de lluvias, que dejó fuera de servicio a numerosos caminos rurales y obligó a concentrar los desvíos exclusivamente sobre rutas provinciales pavimentadas, incrementando tiempos de viaje, costos logísticos y niveles de congestión.

La imposibilidad de utilizar trazas alternativas de tierra profundizó el malestar de transportistas y automovilistas, que debieron afrontar recorridos considerablemente más extensos y demoras prolongadas, en algunos casos de varias horas. Además, el desvío masivo del tránsito pesado hacia rutas y caminos secundarios que no están diseñados para ese volumen aceleró el deterioro de la infraestructura vial de la región, un escenario que motivó reclamos de comunas y usuarios y que dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante la caída de un solo punto crítico del corredor nacional.

Alertas en otros tramos

Más allá del colapso puntual de la alcantarilla en Lehmann, el episodio volvió a poner en evidencia el estado crítico que presentan otros tramos de la Ruta Nacional 34 y de las vías alternativas de la región. El desvío forzado del tránsito pesado, sumado a un flujo sostenido de camiones que circula habitualmente por el corredor, profundizó el deterioro de la carpeta asfáltica en sectores ya castigados, con la aparición de pozos, ahuellamientos y acanalamientos que afectan la seguridad vial.

A esta situación se suman las roturas registradas en distintos pasos a nivel, donde la combinación de alto tonelaje y escaso mantenimiento acelera la degradación de la calzada. Comunas y usuarios vienen advirtiendo que estos puntos críticos, aunque menos visibles que un corte total, representan riesgos permanentes y refuerzan la necesidad de una intervención integral y sostenida sobre el corredor nacional, más allá de soluciones de emergencia ante eventos puntuales.

Noticias relacionadas
El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal.

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

El Chevrolet Cruze quedó dado vuelta cerca de Bigand.

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio como parte de la política habitacional del Estado provincial.

La provincia construye más de 265 viviendas en el departamento General López

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Reabren las escuelas de San Cristóbal y se dan más detalles de la investigación

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Lo último

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

La Policía Federal detectó conexiones previas con el movimiento incel y una comunidad trasnacional que glorifica los tiroteos masivos. "Inédito en el país", subrayaron

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
La Región

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Ovación
Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Por Hernán Cabrera
Ovación

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

La Ciudad
Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube
LA CIUDAD

Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas
informacion general

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe
La Ciudad

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Malvinas, muestra fotográfica de la comunión post guerra
Cultura

Malvinas, muestra fotográfica de la "comunión post guerra"

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La Ciudad

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles