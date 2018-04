La pícara respuesta de "Berlín" sobre Jimena Barón

El actor español Pedro Alonso está de visita en Argentina para filmar un comercial luego de su éxito con la serie "La Casa de Papel" y revolucionó el estudio del programa "El Diario de Mariana" y se entregó a una charla íntima en la que tuvo una pícara respuesta en relación a si tendría un encuentro secreto con la actriz y cantante argentina Jimena Barón, quien lo elogió por su rol de "Berlín" en la popular ficción.

En un momento de la entrevista, consultado sobre un "me gusta" en las redes a Jimena Barón, él respondió con gracia: "¿Jimena Barón? ¿Esta es la chica, así muy...?", haciendo gesto de voluptuosidad. Y agregó: "Sí, le puse un like, se lo merecía".

Consultado por Jimena, fan de su personaje y con quien Pedro mantuvo una conversación al aire en el programa radial "Perros de la Calle", Alonso aseguró: "Me han dicho que ella ha dicho cosas agradables de mí y se lo agradezco profundamente".

En relación a si tendría un "encuentro oculto" con la artista local, "Berlín" retrucó: "A mí me encanta jugar, pero llevo una vida con una medida profundamente espiritual. Mis amigos me dicen '¿qué te pasa?, ¿en qué te estás convirtiendo?, no bebés, no fumás, estás hecho un místico'. Llevo una vida muy recogida".

Sobre su éxito con las mujeres, dijo con humor: "Aquí ha habido alguna confusión. Yo soy la reivindicación del ciudadano medio, con un desnudo cuestionable, con poco talento físico, pero soy de buena conversación".