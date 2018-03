¿Guillermo del Toro plagió "La forma del agua"?

El realizador mexicano Guillermo del Toro logró anoche su consagración en Hollywood al alzarse con las estatuillas de mejor director y mejor película con "La forma del agua". Sin embargo, antes de que se acallaran los aplausos en el Dolby Theatre para que llovieran las críticas al filme por su parecido con realizaciones anteriores, como "Splash", el súper éxito de los 80 con Dadyl Hannah y Tom Hanks.

Lo cierto es que Del Toro fue denunciado por plagio por David Zindel, quien asegura que "La forma del agua" copia el argumento de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper", que escribió su padre, Paul Zindel, en 1969. La acusación fue calificada de "infundada" por Fox Searchlight, la productora del filme.

"Let Me Hear You Whisper" cuenta la historia de la empleada de limpieza de un laboratorio, donde realizan experimentos con animales, que quiere liberar un delfín cuando se entera que van a matarlo para analizar su cerebro. En su presentación, Zindel asegura que la obra tiene 69 similitudes con la película de Del Toro.

Zindel no fue el único que acusó al director azteca de plagio. Jean-Pierre Jeunet aseguró que Del Toro le copió una de las escenas de "Delitcatessen", a lo que el realizador de "La forma del agua" le respondió diciéndole que ambos cineastas están influenciados por la obra de Terry Gilliam, autor de la aclamada "Brazil".





La polémica llegó hasta Rosario. El gerente del complejo de cines Monumental, Daniel Grecco, un fanático de la historia de Hollywood, publicó en su cuenta oficial de Facebook una fuerte crítica a la Academia por haber premiado una película que, a su criterio, es una copia de un clásico de los 80, "Splash", y lo argumenta con un video publicado por The Dailes que muestra las coincidencias entre una filme y el otro.

"¡Gran truchada! y ¿ganó el premio Oscar?", se queja y se pregunta Grecco, y agrega: "'Splash' es una película estadounidense de fantasía y también cómica-romántica de 1984 que fue dirigida por Ron Howard. Escrita por Lowell Ganz y Babaloo Mandel cuenta la historia de una sirena (Daryl Hannah) que se enamora del protagonista, Allen (Tom Hanks)".