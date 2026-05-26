La Capital | Zoom | La voz argentina

Escándalo con Luck Ra: un ex participante de "La Voz Argentina" lo acusó de incumplir una promesa

Michael Giménez, ex integrante del equipo del cantante cordobés, nunca lo invitó a participar de sus shows

26 de mayo 2026 · 16:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luck Ra quedó envuelto en un escándalo con un ex participante de La Voz Argentina

Luck Ra quedó envuelto en un escándalo con un ex participante de La Voz Argentina

Aunque "La Voz Argentina" finalizó hace ya varios meses, en las últimas horas salió a la luz un escándalo que involucra a uno de los jurados del programa. Un ex participante acusó al cantante cuartetero Luck Ra de no haber cumplido una promesa que le hizo durante las emisiones del reality.

Michael Giménez fue uno de los concursantes de "La Voz Argentina 2025" y formó parte del equipo de Luck Ra. Giménez quedó eliminado durante la etapa de “Las Batallas”, cuando se enfrentó a Pablo Galve. En aquel momento, el artista cordobés expresó su deseo de conservar a ambos participantes dentro de su equipo, pero terminó eligiendo a Galve y dejó a Michael fuera de competencia.

Fue en ese contexto cuando, según denunció el ex participante, el jurado del programa le hizo una promesa que nunca terminó cumpliendo. “Hablando del Vélez quería invitarlos a los dos”, dijo Luck Ra en aquella gala de eliminación. Minutos después, el conductor del ciclo, Nico Occhiato, anunció: “¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!”.

El show estaba previsto para el 4 de octubre de 2025. Sin embargo, según relató el participante mendocino, aquella promesa nunca se concretó y él no fue convocado para presentarse en el recital.

>> Leer más:Alan Lez: "Mi papá fallece el día de mi cumpleaños y lo tomé como un agradecimiento de su parte"

Embed

Qué dijo Michael Giménez

En una entrevista en Fuera de Lugar (El Siete Mendoza), el cantante mendocino expresó su malestar por la falta de palabra del artista cordobés. El ex participante relató que, tras la imposibilidad de salvar a ambos concursantes durante “Las Batallas”, Luck Ra les prometió que iban a cantar en su show en el estadio Vélez. Sin embargo, según aseguró Giménez, aquella propuesta nunca se concretó.

“Se acercaba la fecha y por ahí digo: ‘Che, no creo que ya nos llame’. Esta promesa quedó ahí, como en la nube volando”, confesó. Luego agregó: “Qué lindo hubiera sido si hubiese pasado”.

En ese momento, el conductor del programa mendocino salió en defensa del artista local. “Luck Ra, reivindicate con nuestro mendocino Michael Giménez, que acá en Mendoza es una estrella, es una figura. Llévatelo a Buenos Aires por lo menos a un show”.

la voz argentina (1)

>> Leer más: Sueño cumplido: un finalista de "La Voz Argentina" firmó un contrato con Universal Music

Noticias relacionadas
Pedro Pasquale y Julián Gallo darán en el Galpón 11 un taller abierto y gratuito sobre producción musical y armado de shows

El Galpón 11 organiza un taller gratuito con músicos de Trueno y Cindy Cats

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario

Llega a Rosario "Sobredosis de Soda", la banda tributo a Soda Stereo

Flor de la V se mostró emocionada por haber sido incluida en las proyecciones sobre el Obelisco

Flor de la V, conmovida al verse homenajeada en el Obelisco

El cineasta argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro en Cannes por su cortometraje Para los contrincantes

Histórico: un cineasta argentino ganó una Palma de Oro en Cannes

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Lo último

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

El gobierno de Milei reunió a la mesa política para impulsar su agenda legislativa

El gobierno de Milei reunió a la mesa política para impulsar su agenda legislativa

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

"Eutanasia. Por el derecho a decidir y la libertad de poder hacerlo", señaló Esteban Paulón acerca de la iniciativa que ingresó a la Cámara baja
Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores
Policiales

Juego clandestino: operaban casinos virtuales en grupos frecuentados por menores

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta
La Ciudad

Vialidad pide detalles al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Ovación
Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior
Ovación

Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior

Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior

Belgrano campeón: la polémica por el ninguneo de periodistas porteños al fútbol del interior

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

El Ogro Fabbiani dirigirá en Champions League en un exótico club

El Ogro Fabbiani dirigirá en Champions League en un exótico club

Policiales
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

La Ciudad
¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Los sueldos universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año
informacion general

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei
Economía

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza
Policiales

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos
La Ciudad

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás
LA REGION

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo
La Ciudad

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei muy bien y muy agradecido
Política

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja
Información General

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: Puedo llevar una esclava
Información General

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: "Puedo llevar una esclava"

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés
LA CIUDAD

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola
Policiales

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola