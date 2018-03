El video "rosarigasino" que grabó Berlín de "La casa de papel"

Pedro Alonso, el actor que encarna a Berlín "La casa de papel", grabó un video en el que le agradece al público argentino por el apoyo que le han dado a la serie de Netflix y adelanta que "muy pronto" visitará el país.

Sin embargo, lo más curioso del mensaje es el final, cuando exclama "¡viva Rosario y viva Messi!". Más teniendo en cuenta que Alonso no es catalán sino gallego, ya que nació en Vigo, la capital de Galicia.

Alonso grabó el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, en Venecia, Italia. "Aquí Pedro Alonso, actor desde España conocido en la casas de papel como Berlín, aprovecho este mensaje para enviaros un mensaje de absoluto agradecimiento de afecto y de amor para toda la gente que nos está enviando toda esa energía desde ese maravilloso país que es Argentina".

En sus palabras demostró una cara que su personaje, el hierático Berlín, no muestra: el humor. Ya que dice que promete venir muy pronto a la Arentina y, entre risas, agrega: "Pongo una mano en el corazón y les prometo que no voy a robar nada".-

"Dentro de muy poco espero tener la posibilidad de ir para allá y espero que sea trabajando", se entusiasma el intérprete, quien, una entrevista reciente, confesó su pasión por Lionel Messi, de quien dijo que es "un gran deportista, un artista absolluto".

Pedro Alonso de La casa de papel

"Hay algo que me maravilla de Messi; yo tengo la sensación de que Messi nunca sabe en el segundo posterior a lo que va a hacer con la pelota. Es como que se sorprende con lo que su cuerpo va haciendo", comentó Alonso, haciendo gala de un conocimiento de fútbol que no se le conocía.

"Esa es la principal diferencia que le veo con Cristiano Ronaldo, que parece tener todo calculado", añadió, y echó leña al fuego al clásico del fútbol español que hoy por hoy protagonizan el crack rosarino el portugués.

Habló, claro está, del suceso de "La casa de papel", y confesó la sorpresa que le ha causado "la a dimensión de lo que está pasando con la serie, me está dejando totalmente estupefacto; nos llegan fotos de todo el mundo con referencias a la serie y nos dicen que es la serie de su vida. Es totalmente increíble".

Finalmente, contó: "No dejo de encontrarme con argentinos que me saludan y que me hablan de 'La casa de papel'".

El actor español hizo el video y se lo envió a un productor de Radio Dos, luego de que el último sábado le concediera una entrevista al programa "Esto se baila así", de ese medio desde la ciudad de Venecia.