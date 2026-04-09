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Universidad Central debutó con una victoria sobre el final ante Libertad en el grupo canalla

Los venezolanos de Universidad Central derrotaron a Libertad como locales 3 a 1, en el otro partido del grupo canalla en la Copa Libertadores.

9 de abril 2026 · 19:51hs
Sobre el final llegó la celebración de Universidad Central de Venezuela ante Libertad.

Sobre el final llegó la celebración de Universidad Central de Venezuela ante Libertad.
El festejo del empate de Libertad en Venezuela

El festejo del empate de Libertad en Venezuela, ante Universidad Central.
El festejo de Universidad Central de Venezuela

El festejo de Universidad Central de Venezuela, en el 1 a 0 a Libertad de Paraguay, próximo rival de Central.

Universidad Central de Venezuela derrotó 3 a 1 a Libertad de Paraguay, en el otro partido que completa el Grupo H de la Copa Libertadores que tiene a Central. Los guaraníes recibirán al equipo de Almirón el miércoles, a las 19. El excanalla Federico Carrizo, en el banco de los guaraníes, entró a los 77'.

El gol de la victoria llegó con el ingresado Yair Murillo a los 88'. Y a los 94', de penal, llegó el tercero de Francisco Solé de penal.

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El gol local lo marcó Juan Manuel Cuesta a los 30 minutos. Y a los 15' del segundo tiempo igualó de cabeza Lorenzo Melgarejo.

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>>Leer más: Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Las estadísticas de Universidad Central y Libertad

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