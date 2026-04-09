Universidad Central debutó con una victoria sobre el final ante Libertad en el grupo canalla

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La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
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Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida
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Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres
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En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales
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Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023
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Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
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Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
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Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero